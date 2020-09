Pleteršnikov dan 2020

17.9.2020 | 11:30

Foto: Društvo Pleteršnikova domačija

Letošnji Pleteršnikov dan je bil tudi v znamenju "korone", sporočajo iz Društva Pleteršnikova domačija. Po vsestranskih temeljitih pripravah je Društvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maksa Pleteršnika izvedlo dogodek, posvečen premierni predstavitvi monografije z vsebinami razprav z lanskoletnega Pleteršnikovega simpozija v Pišecah.

Monografijo je uredil akademik prof. dr. Marko Jesenšek, ki je predstavitev tudi vodil v sodelovanju z avtorji razprav Inštituta za slovenski jezik pri ZRC Frana Ramovša, SAZU Ljubljana. Izdajo debele knjige monografije z vsebinami Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine, Slovar slovenskega knjižnega jezika 16.stoletja in Veliki madžarsko- slovenski spletni slovar je sofinancirala tudi občina Brežice preko Pleteršnikovega društva s sredstvi, ki jih je le-to pridobilo preko javnega občinskega razpisa Drugi programi kulture. Prireditve so se udeležili podžupanja občine Brežice Mila Levec, predstavnik Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Robert Kojc, nekdanji minister za kulturo Janez Dular, ravnateljica domače šole Nuška Ogorevc, ravnatelj brežiške gimnazije Uroš Škof, Zvonko Kojc- ravnatelj Gimnazije Frana Miklošiča iz Ljutomera, Pleteršnikova sorodnica Alenka Hočevar in slovenisti nekaterih šol v občini Brežice. Predsednik društva, Martin Dušič, pa je v uvodu prenesel tudi pozdrave vsem udeležencem z željo po uspešnem delu, ki sta jih na e-naslov društva izrazili prof. dr. Maja Djukanović s katedre za slovenski jezik na Univerzi Beograd in pa učiteljica dopolnilnega pouka v Vojvodini, Rut Zlobec. Kulturni program so pripravili učenci Pleteršnikove šole ter dijaki brežiške gimnazije in ETrŠ Brežice, pridružili pa so še Pleteršnikovi pevci.

Organizator je poskrbel tudi za varno in preventivno ravnanje glede zaščite udeležencev v zvezi z okužbo pred COVID 19. Vsi prisotni so z zanimanjem sledili strokovnemu delu dogajanja, akademik Jesenšek pa je ob zaključku Pleteršnikovega dneva v sproščenih intervjujih s prisotnimi na zanimiv in domiselni način pričaral celotno zgodbo Društva Pleteršnikova domačija od samega nastajanja ob obnavljanju domačije, preko številnih projektov pa vse do današnjih dni, še sporočajo organizatorji.

M. K.

