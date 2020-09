Včeraj 104 okužbe (pet pri nas); prvič več kot tisoč aktivno okuženih

17.9.2020 | 11:45

Včeraj so opravili 3070 testov na okužbo z novim koronavirusom, 104 so bili pozitivni. Umrl je en bolnik s covidom-19. Število aktivnih primerov okužb je prvič preseglo tisoč, trenutno jih je v državi 1026.

V bolnišnicah se zdravi 62 bolnikov s covidom-19, od tega jih 11 potrebuje intenzivno zdravljenje. Včeraj so v domačo oskrbo odpustili enega bolnika.

Skupaj so doslej v državi potrdili 4058 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 136 bolnikov s covidom-19.

Tokrat je v državi, kot omenjeno, prvič več kot tisoč aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. V času prvega vala je bilo največ aktivno okuženih 609, to je bilo 3. aprila. V drugem valu epidemije je bila ta številka presežena 9. septembra, ko je bilo že 635 aktivno okuženih.

Med okuženimi, pri katerih so potrdili novi koronavirus v sredo, so trije zaposleni v domovih za starejše in osem zaposlenih v zdravstvu. Med oskrbovanci domov ni bilo novih okužb.

Včeraj je bilo največ primerov okužb potrjenih v občini Ljubljana, in sicer 29. Trenutno je v prestolnici 205 aktivnih okužb. V Kranju je bilo potrjenih deset okužb, tam je trenutno 40 aktivnih okužb. V Mariboru je bilo potrjenih devet novih okužb, skupaj je aktivnih 106 primerov. V Celju so potrdili šest okužb, trenutno imajo 23 aktivnih okužb.

Med več kot 40 občinami, kjer so v sredo potrdili okužbe, so jih po tri v Braslovčah, Kamniku, Slovenskih Konjicah, po dve pa v Novem mestu, občini Log - Dragomer, Slovenj Gradcu, Divači in Lendavi. V ostalih občinah, med njimi tudi v Pivki, kjer so imeli v zadnjih dneh izbruh okužb, pa so v sredo potrdili po en primer, tudi v občinah Mokronog-Trebelno, Sevnica in Kočevje.

Po starostnih skupinah je največ, 26, okužb med starimi od 35 do 44 let. Poleg tega je 21 okužb v starostni skupini 45-54 let, 15 v skupini 25-34 let, 13 v skupini 15-24, devet v skupini 55-64, osem med starimi od 65 in 74 let, po tri med starimi od pet do 14 let in od 74 do 84 let ter šest med starejšimi od 85 let.

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je pred današnjo sejo vlade, na kateri bodo tudi sprejemali ukrepe za zajezitev okužb, dejal, da sta med primeri okužb, potrjenimi v sredo, dva iz tujine - iz Avstrije in Gruzije. Med primeri, ki so jih epidemiologi preiskali do jutra, sta dve tretjini izhajali iz lokalnih prenosov, ena tretjina pa je neznanega izvora.

M. K.