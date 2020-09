Poslovna cona TRIS Kanižarica še bolj komunalno opremljena

17.9.2020 | 12:40

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - V Poslovni coni TRIS je župan Andrej Kavšek z direktorjema Lanee in Kovinpolastike Lozar Alešem Količem in Matjažem Lozarjem s prerezom traku danes simbolično odprl nove pridobitve v poslovni coni. Ta je zdaj bogatejša za dele cest z vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod ter pločnike, sporočajo iz Občine Črnomelj.

Poslovna cona, ki je nastala na območju nekdanjega rudniškega kompleksa, je pridobila 475 metrov nove infrastrukture in boljše pogoje za razvoj dejavnosti. Dopolnjen je občuten del infrastrukture v južnem delu cone in glede na to, da je kar nekaj parcel na tem območju nepozidanih, se bodo odprle možnosti, da se še kakšen poslovni subjekt odloči svojo dejavnost preseliti vanj, pričakujejo na občini.

Vrednost celotne investicije je znašala dobrih 487.000 evrov. Evropska unija je prispevala 405.966 evrov, država 101.491 evrov, delež Občine Črnomelj je znašal 81.034 evrov.

M. K.

