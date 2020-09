FOTO: Izsilila ji je prednost; z glavo razbila vetrobransko steklo

Fotografije včerajšnje prometne nesreče v Brežicah (foto: PGE Krško)

Včeraj zjutraj sta v Brežicah, na križišču Aškerčeve in Hrastinske, trčili voznici dveh osebnih avtomobilov. Policisti so eni od obeh napisali plačilni nalog zaradi izsiljevanja prednosti.

Dopoldne se je v Novem mestu v prometni nesreči lažje poškodoval 19-letni kolesar. Po prvih ugotovitvah je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v osebni avtomobil, ki je pred njim ustavil pred prehodom za pešce.

V Šentjerneju je 51-letna voznica zbila 71-letno peško, ki je šla čez cesto. Peška je padla na pokrov motorja in z glavo razbila vetrobransko steklo. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali na pregled v novomeško bolnišnico, kjer so ugotovili, da je lažje poškodovana. Policisti še ugotavljajo vse okoliščine nesreče.

Na novomeški urgenci so zvečer oskrbeli 14-letnega motorista, ki je na makadamski cesti med v okolici Žvirč, na območju policijske postaje Novo mesto, z 250-kubičnim kros motorjem zapeljal s ceste in trčil v skalo. Motorist se je lažje poškodoval, med vožnjo je uporabljal varnostno čelado.

V krški Vrbini pa je popoldne padel 13-letni kolesar in se lažje poškodoval. Med vožnjo je uporabljal varnostno čelado.

Vlamljali v vikende, hiše in ute

Trebanjski policisti so v naselju Zagorica opravili ogled vloma v dva vikenda. Neznanci so odnesli motorno žago, električni puhalnik, več kosov ročnega orodja in prenosni zvočnik. Ocenjujejo, da so lastnikom naredili za nekaj več kot dva tisoč evrov škode.

Tretji vlom so popoldne obravnavali v Mirni vasi. Po prvih podatkih so tam vlomili v zadnjih desetih dneh ter odnesli hrano in pijačo, vredno nekaj deset evrov. So pa na objektu naredili za okoli tisoč evrov škode.

Novomeški policisti so opravili ogled vloma v leseno uto na Zobčevi ulici v Novem mestu. Odnesli so tri električne podaljške in lastnikov povzročili skupaj za okoli tristo evrov škode.

Mejne zadeve in tujci

Trebanjski policisti so na Gorenjih Jesenicah zjutraj prijeli državljana Irana, črnomaljski pa na Rožancu ob pol poldne državljanko Afganistana. Postopki s tujci še niso končani.

