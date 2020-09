Dekan osumljen goljufij

17.9.2020 | 14:40

V letu, ko je Fakulteta za turizem praznovala 10 let delovanja (na fotografiji), je bil njen dekan Boštjan Brumen na okrožnem sodišču v Mariboru obsojen zaradi zlorabe uradnega položaja. Sodba je bila pozneje razveljavljena, enako tudi sodba murskosoboškega sodišča. (Foto: arhiv Lokalno.si)

Brežice - Dr. Boštjan Brumen že dvakrat obsojen na pogojno zaporno kazen, nobena sodba še ni pravnomočna – Njegovo ime se je znova pojavilo v aferi SRIPT – Primer je tudi na specializiranem državnem tožilstvu

Brežiško Fakulteto za turizem vodi dekan dr. Boštjan Brumen, ki je bil pred tem tajnik na mariborski univerzi. Še iz tistih časov visita nad njim dva kazenska pregona, nezakonit zaslužek pa naj bi mu očitali tudi v povezavi z zloglasnim projektom SRIPT, ki je prišel na dan že ob kandidaturi Aleksandre Pivec za ministrico za kmetijstvo.

Na okrajnem sodišču v Murski Soboti je bil dr. Boštjan Brumen na začetku leta 2018 obsojen zaradi ponareditve poslovnih listin: v letih 2009 in 2010, ko je bil še glavni tajnik na mariborski univerzi, naj bi univerzi izstavil tri lažne račune v skupnem znesku 300.000 tisoč evrov. Dobil je 4 mesece pogojne zaporne kazni, ki pa še ni pravnomočna. Na sodbo je bila vložena pritožba, višje sodišče v Mariboru je sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje, ki se bo predvidoma začelo novembra letos.

Na zatožno klop je dr. Brumen sedel tudi na okrožnem sodišču v Mariboru, kjer je bil obsojen zaradi zlorabe uradnega položaja. Tudi ta zadeva sega v leti 2009 in 2010, ker naj bi kot glavni tajnik univerze omogočil »univerzitetni eliti« smučarske počitnice na Kopah, račun, nekaj več kot 7000 evrov, pa naj bi poravnalo podjetje UNI gostinstvo, kar naj bi izvedel prokurist podjetja Davor Račič, sicer po rodu Brežičan. Dr. Brumen je bil obsojen na 10 mesecev pogojne zaporne kazni, vendar tudi ta sodba še ni pravnomočna. Višje sodišče v Mariboru je namreč lani februarja ugodilo pritožbi zagovornice in je sodbo prve stopnje razveljavilo ter obtožnico okrožnega državnega tožilstva v Mariboru zavrglo. Zoper ta sklep je tožilstvo vložilo zahtevo za varstvo zakonitosti, in na vrhovnem državnem tožilstvu so nam potrdili, da je zahteva za varstvo zakonitosti res vložena, vendar o njej še ni bilo odločeno.

Znova pa naj bi se ime dr. Brumna pojavilo že lani v poročilu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), in sicer o izvedbi projekta SRIPT – Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva za trajnostni turizem. Izvajala ga je Turistično-gostinska zbornica, s katero naj bi sodelovalo več zunanjih avtorjev, med njimi tudi dr. Boštjan Brumen, ki naj bi bil tudi osumljen nezakonito pridobljenega premoženja. Primer je na Specializiranem državnem tožilstvu, kjer so nam povedali le, da je zadeva še v predkazenskem postopku, zato o podrobnostih ne morejo govoriti.

Kako na vse obtožbe odgovarja dr. Brumen in kaj o vsem menijo na brežiški občini, pa v današnji novi, tiskani števili Dolenjskega lista.