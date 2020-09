Iz tovornega vozila iztekalo plinsko olje; trčila avto in kolesar

17.9.2020 | 19:00

Foto: arhiv DL

Ob 11.31 je na avtocestnem odseku Trebnje-zahod-Bič, občina Trebnje, iz tovornega vozila iztekalo plinsko olje. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj razlitja, iz poškodovanega rezervoarja prečrpali 100 litrov goriva, razlito gorivo na površini okoli 1500 kvadratnih metrov posuli z vpojnim sredstvom in z vodo oprali cesto. Poškodovan tovornjak je do bližnjega parkirišča odvlekla vlečna služba. Delavci DARS so postavili prometno signalizacijo in pomagali pri sanaciji posledic razlitja, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Našel okvir z naboji

Ob 15.33 je v Podhosti, občina Dolenjske Toplice, občan našel okvir z naboji, ostanek druge svetovne vojne. Pripadnik Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije je nevarno najdbo odstranil in ustrezno uskladiščil.

Trčila kolesar in osebno vozilo

Z brežiškega regijskega centra za obveščanje pa so v sporočilu za javnost zapisali, da sta ob 8.30 na Cesti svobode v Brežicah trčila kolesar in osebno vozilo. Reševalci NMP Brežice so kolesarja na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Ukradli drago orodje

V Grosupljem so vlomili v novogradnjo, od koder je neznani storilec

ukradel laser za merjenje in kovček z vrtalko Makita. Lastnika je oškodoval

za okoli 2.700 evrov.

R. N.