Nova knjiga pravljic prezrte novomeške pisateljice Ilke Vašte

18.9.2020 | 13:00

Simpozij na temo pravljic je organiziralo Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine s predsednico dr. Jožico Jožef Beg (spredaj).

Nova knjiga pravljic Ilke Vašte, ki jo je uredila dr. Jožica Jožef Beg.

Novo mesto - Ljubitelji pravljic so včeraj lahko prišli na svoj račun. Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine je v Knjižnici Mirana Jarca pripravilo celodnevni mednarodni znanstveni simpozij z naslovom Večnaslovniška odprtost pravljic.

Nastopilo je 17 raziskovalcev ljudskih in avtorskih pravljic. Zaradi koronavirusa so udeleženec iz Indonezije in udeleženke iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Poljske in Italije (Trst) nastopili prek videokonference (za tehnično izvedbo prireditve je v sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca poskrbela ekipa Šolskega centra Novo mesto, dogajanje je bilo mogoče spremljati tudi na spletu).

Kot pravi predsednica Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine Jožica Jožef Beg, datum prvega simpozija, ki ga organizira njihovo društvo, ni izbran naključno. Septembra že tretje leto izvajajo nacionalni mesec skupnega branja, 17. september pa je dan zlatih knjig, ko se uradno začne branje za bralno značko.

Udeleženci simpozija so vzeli pod drobnogled različna tematska področja: arhetipe in pravljice, slovanske motive v pravljicah, pravljičarstvo v slovenskem kulturnem prostoru in pravljice v izobraževanju.

Prisluhnili različnim pravljicam

Prekmursko pravljico je doživeto povedala Vesna Radanovič.

Zaključni del simpozija, na katerega so povabili širšo javnost, je bil namenjen pripovedovanju pravljic. Mira Delavec Otuhami je povedala tuareško pravljico, Luigia Negro rezijansko in Vesna Radanovič prekmursko pravljico.

Predstavili pa so tudi drugo knjigo iz zbirke Skrita literarna dediščina Dolenjske in Bele krajine, Nove pravljice novomeške pisateljice Ilke Vašte (1891-1967). Knjigo je avtorica, ki z desetimi obsežnimi deli spada med pomembnejše pisce zgodovinskih povesti in biografskih romanov na Slovenskem, skupaj z ilustracijami pripravila za tisk leta 1966, vendar so ostale le v tipkopisu, ki ga hrani Knjižnica Mirana Jarca v Domoznanski zbirki in Posebnih zbirkah Boga Komelja. Zdaj jo je izdalo slavistično društvo in tako izpolnilo njeno željo, da pridejo do bralcev.

dr. Milena Mileva Blažič

Gre za knjigo 22 pravljic, ki spadajo med t.i. hibridne pravljice - Vaštetova je razvijali avtorski model pravljic, kar pomeni, da jih je pisala in ilustrirala. Pisala je v času, zaznanovanem z vojnami in težkimi socialno ekonomskimi razmerami, ki je bil obenem še nenaklonjeni avtoricam. Pravljice Ilke Vašte so tako odsev dobe, v kateri je živela, kot pravi dr. Milena Mileva Blažič, ki je napisala spremno besedo v knjigi, pa je avtorica tudi osebne travme predelala v umetnost. Po mnenju Blažičeve si pravljični opus Ilke Vašte nedvomno zasluži integralno objavo tudi zato, da bo dostopen za nadaljnje raziskovanje.

Na prireditvi sta dve pravljici iz nove knjige Ilke Vašte prebrali Jasna Švajger in Neža Cerinšek.

Besedilo in foto: L. Markelj

