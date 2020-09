Brez treh igralcev prve peterke Krki ni uspelo

18.9.2020 | 07:05

Kranj - Košarkarji Cedevite Olimpije so v tekmi slovenskega superpokala v Kranju sinoči premagali novomeško Krko z 78:67 (22:15, 41:30, 58:52).

* Dvorana Planina, gledalcev 100, sodniki: Nedović, Zupančič, Pipan.

* Krka: Stipčević 19 (5:5), Vrabac 11 (4:5), Barič 5 (1:2), Kosi 5 (3:4), Škedelj 4 (2:4), Lapornik 11, Vučetić 12.

* Cedevita Olimpije: Perry 20 (7:9), Hopkins 6 (0:1), Murić 9 (2:2), Ukić 2 (2:2), Blažič 18 (6:10), Brown 12 (2:2), Hodžić 6 (4:4), Dimec 1 (1:2), Marinković 4.

* Prosti meti: Krka 15:20, Cedevita Olimpija 24:33.

* Met za tri točke: Krka 10:35 (Stipčević 4, Lapornik 3, Vučetić 2, Vrabac), Cedevita Olimpija 6:24 (Brown 2, Blažič 2, Perry, Murić).

* Osebne napake: Krka 31, Cedevita Olimpija 22.

* Pet osebnih: Kosi (35.).

Košarkarji Cedevite Olimpije so tako devetič postali zmagovalci slovenskega superpokala. Je pa to za Ljubljančane prva lovorika po več kot dveh letih. Njihov zadnji naslov je bilo državno prvenstvo 2017/18, ko so s 3:2 dobili finalno serijo ravno proti Krki.

Do naslova so prišli zasluženo in pričakovano. Čeprav so vodili večino tekme, ki je potekala na praznik slovenske košarke, ko je Slovenija pred tremi leti postala evropski prvak, jim je Krka dolgo dihala za ovratnik.

Prvo četrtino je Cedevita Olimpija dobila z 22:15, v 18. minuti pa je prišla do najvišje prednosti na tekmi - 41:25, na odmor pa je odšla z enajstimi točkami naskoka.

V drugem delu je Krka z agresivno obrambo prisilila tekmeca v napake in hitro znižala zaostanek (43:41), tako da je vse do konca ostala v igri za zmago. V 34. minuti je zaostajala le štiri točke (63:59), dobro minuto pred koncem pa se je približala na 72:67. V zaključku tekme je Cedevita Olimpija vendarle ohranila prednost in prišla do svoje pete zmage v tej sezoni. Edini poraz je doživela na prijateljskem obračunu z nemškim Ulmom.

Najboljši strelci pri zmagovalcih, ki so nastopili brez enega od ključnih igralcev pod košema, 208-centimetrov visokega Mangoka Mathianga, ki se je v sredo hudo poškodoval in več ali manj že končal sezono, so bili Kendrick Perry z 20 točkami (7 skokov, 5 podaj, 2 ukradeni žogi, met iz igre 6:12), Jaka Blažič (18 točk, 5 skokov, met 5:12) ter Rion Brown (12 točk, 6 skokov).

Na drugi strani je pri Krki - zaradi poškodb so manjkali Milan Milovanović, Rod Camphor in Jure Škifić - največ točk dosegel Rok Stipčević (19), dvanajst jih je prispeval Vasilije Vučetić, po enajst Adin Vrabac in Luka Lapornik.

Košarkarska zveza Slovenija je prvo uradno tekmo po več kot pol leta, ki tradicionalno označuje začetek nove sezone (naslednji teden se bodo začela tudi ligaška tekmovanja), izkoristila za podelitev nekaterih priznanj za minulo sezono, ki zaradi pandemije novega koronavirusa ni bila končana.

V pokalu mladih pri fantih so priznanja prejeli Domžale, Plama Pur in Koper Primorska, pri dekletih pa Celje, Ježica in Triglav.

Podeljena so bila tudi priznanja posameznikom in organizacijam za prispevek k razvoju košarke. Prejeli so jih Miran Jerič, Milan Kordič, Peter Juteršnik, Boris Fabjan, Ladivoj Gorjan, Danica Guberinič, Mirko Kaplja, Jože Palčnik ter posthumno Aleš Antauer.

* Vladimir Anzulović, trener Krke: "Čestitke fantom za izjemno borbo, s katero so nadoknadili izostanek treh igralcev prve peterke. V prvem polčasu smo imeli preveč spoštovanja do tekmeca, v nadaljevanju pa smo prikazali pravi obraz, ki nas bo krasil to sezono."

* Luka Lapornik, kapetan Krke: ''Preglavice nam je povzročal predvsem Olimpijin skok v napadu. Mogoče tudi zato, ker smo pogrešali dva pomembna igralca pod košem. Lovili smo Olimpijo celo tekmo. Ni nam uspelo, a moramo dvigniti glave. Treniramo naprej, še vedno nismo uigrani in prepričan sem, da bo v prihodnje bolje.''

* Jurica Golemac, trener Cedevita Olimpija: "Čestitke fantom za zasluženo zmago. Naša igra ni bila nič posebnega, ampak to je bilo za pričakovati po tem, kar se je zgodilo v sredo. Fantje so našli način, da pridejo do zmage. Krka ni imela kaj izgubiti. Novomeščani so igrali specifično košarko z nizko postavo. A najbolj pomembno je, da smo superpokal vrnili v Stožice."

STA; M. K.

