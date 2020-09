Danes brez elektrike

18.9.2020 | 07:05

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA, TP DOBLIČE, TP GRIČ PRI DOBLIČAH.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLODVOR METLIKA, izvod Čez progo;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VESELICA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 6:45 do 7:45 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OC DOL. KAMENCE;

- od 8:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MUHABER;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP OBRTNA CONA SELA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE JENIČ, izvod 1. PROTI HRUŠICI;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJEŠKI OBRH, izvod 3. PROTI ŠMARJEŠKIM TOPLICAM.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 11:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE, na izvodu SLAKOVA PROSTOZRAČNO;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHTREBNJE, na izvodu PROTI GRMADI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Nuklearno naselje danes med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP TP GRIČ LESKOVEC nizkonapetostni izvod PLUT med 10:00 in 13:00 uro, na območju TP KOSTANJEVICA ISKRA pa med 15:15 in 18:00 uro.

M. K.