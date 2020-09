Gregor Klemenčič odhaja na okoljsko ministrstvo

18.9.2020 | 09:00

Gregor Klemenčič, direktor novomeške Komunale, bo s 1. oktobrom zasedel mesto v.d. generalnega direktorja Direktorata za okolje. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto, Ljubljana - Novomeška Komunala bo dobila novo vodstvo. Vlada RS je namreč na svoji včerajšnji 32. redni seji izdala odločbo o imenovanju njenega direktorja Gregorja Klemenčiča za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor.

To funkcijo bo Klemenčič opravljal od 1. oktobra letos do imenovanja novega generalnega direktorja omenjenega direktorata, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 31. marca prihodnje leto.

Dodano ob 12.08:

Poleg omenjenega pa je vlada imenovala Tomislava Jurmana z Dobove za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 19. marca prihodnje leto.

M. Ž.