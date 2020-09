Potniškega vlaka prvega oktobra ne bo v Kočevje

18.9.2020 | 11:00

Po progi naj bi sicer vozili novi vlaki Stadler. (foto: arhiv; M. G.)

Ribnica/Kočevje - Za prvega oktobra je bil po obnovljeni železniški progi napovedan prihod potniškega vlaka iz Ljubljane. Osrednji dogodek ob tem naj bi bil v Ribnici, in ne v Kočevju, a kot kaže, tudi tega ne bo. Sinoči je namreč po seji ribniškega občinskega sveta državni sekretar v ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič, sicer tudi ribniški podžupan, oznanil, da je ta scenarij prestavljen na nedoločen čas. Razlog za to naj bi bila še nekatera nedokončana dela na železniški progi in tudi ugotavljanje varnostnih napak na sami »železni cesti«. O tem bodo danes uradno razlago podale tudi Slovenske železnice.

Sicer je tudi med tistimi, ki si načrtujejo pot v Ljubljano z vlakom, rahlo završalo, saj je vozni red povsem neustrezen. Prvi vlak naj bi iz Kočevja odpeljal deset minut pred šesto in v Ljubljano, brez prestopanja v Grosupljem, pripeljal tri minute čez sedmo, naslednji pa ob desetih, s prestopanjem v Grosupljem in čakanjem debelo uro na prihod vlaka iz Metlike. Ob sobotah in nedeljah vlak med Kočevjem in Ljubljano naj ne bi vozil.

Bo prestavitev prihoda potniškega vlaka (prvega po 50. letih) krojil tudi novi vozni red?

M. G.