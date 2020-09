Spet padel nov korona rekord - včeraj 137 okužb (šest v naši regiji), štiri smrti

18.9.2020 | 11:45

Včeraj so v Sloveniji opravili 3557 testov na okužbo z novim koronavirusom, kar je največ doslej, in pri tem potrdili rekordnih 137 okužb.

Trenutno je aktivno okuženih 1116 ljudi. Intenzivno zdravljenje potrebuje 11 bolnikov s covidom-19, štirje bolniki so včeraj umrli.

V bolnišnicah se trenutno zdravi 67 bolnikov s covidom-19, včeraj so jih v domačo oskrbo odpustili tri. S pomočjo ventilatorja diha devet bolnikov.

Včeraj je bilo med zaposlenimi v zdravstvu potrjenih 18 okužb, med zaposlenimi v domovih za starejše dve in devet med oskrbovanci domov.

Okužbo so včeraj potrdili v več kot 60 občinah, največ, 37, so jih zabeležili v Ljubljani, kjer je trenutno 232 aktivnih okužb. Po pet so jih potrdili v Kranju in Kamniku, v Mariboru in Šmarju pri Jelšah po štiri, po tri primere okužb so potrdili v občinah Rogaška Slatina, Pivka, Domžale, Ilirska Bistrica, Trbovlje, Lendava in Slovenj Gradec. V ostalih občinah so potrdili po dve ali eno okužbo.

Po eno so zabeležili tudi v občinah Novo mesto, Trebnje, Škocjan, Sevnica, Kočevje in Velike Lašče.

Skupaj so doslej v Sloveniji potrdili 4195 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 140 bolnikov s covidom-19.

M. K.

