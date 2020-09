Olimpijski center Novo mesto dobiva nove tribune, sanitarije, okrepčevalnico ...

18.9.2020 | 14:00

Obisk gradbišča (foto: MO Novo mesto)

Na gradbišču pred dobrim tednom dni (foto: M. Ž.)

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, direktor izbranega izvajalca aktualnih gradbenih del Malkom d. o. o. Marjan Skube, vodja projektantske ekipe Air arhitekti Marjan Zupanc in direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac so predstavili drugo fazo izgradnje športne dvorane v Olimpijskem centru Novo mesto, kamor sodi tudi trenutna gradnja severne tribune s sanitarijami in garderobami. Aktualna dela so se začela v juniju letos in bodo končana do začetka oktobra 2020, sporočajo iz občine.

Mestna občina je leta 2018 ob prvi fazi izgradnje Olimpijskega centra odprla novozgrajeno prekritje kolesarske steze oziroma velodroma z napihljivo membrano, ki nudi zaščito pred slabšimi vremenskimi pogoji in omogoča uporabo športnih površin čez celo leto. Pri dograditvi so bili v kolesarski objekt dodani tudi novi programi s prenovljeno 250 metrsko kolesarsko stezo, ki je kompatibilna z dodano krožno 200 metrsko atletsko stezo, dodali so tudi površine za vadbo drugih atletskih disciplin.

Objekt bo dopolnil tudi bazenski kompleks, ki naj bi šel v gradnjo drugo leto in bi lahko bil zgrajen do konca leta 2022. »Športna dvorana s kolesarsko stezo in atletskimi površinami rekreativcem in vrhunskim športnikom zagotavlja odlične površine za treninge in tekme, z novimi pridobitvami pa so naše želje uprte v misel, da se v športni dvorani v sklopu Olimpijskega centra v prihodnosti odvije čimveč pomembnih tekmovanj,« je povedal Gregor Macedoni.

Kaj prinaša druga faza?

V drugi fazi urejanja športne dvorane je predvidena dograditev tribun na severni in južni strani obstoječe tribune znotraj športnega objekta ob kolesarski stezi, pod tribunami pa bodo umeščene garderobe s sanitarijami za športnike, prostori za organizacijo vadbe in tekmovanj ter sanitarije za gledalce. Poleg tribun je načrtovana še okrepčevalnica, delavnica za kolesarje in nove sanitarije ob tunelskem prehodu. Letos bo druga faza z izgradnjo severne tribune s sanitarijami in garderob deloma že izvedena, preostala dela se bodo izvedla v prihodnjih letih.

Zahtevna gradnja v objektu, kjer je prisoten nadtlak

Marjan Skube je povedal, da je bila sama gradnja za podjetje velik izziv: »Prvič delamo objekt v objektu, kjer je prisoten nadtlak. To pomeni, da smo morali ves material spraviti skozi vrata, pri čemer je zrak pod pritiskom uhajal iz prostora, delo pa je posledično potekalo počasneje. V novi konstrukciji so štirje sklopi garderob, sanitarije za gledalce in tekmovalce, ter 270 dodatnih mest na tribunah. Smo v zaključni fazi, dela bodo končana do konca septembra.«

V Olimpijski center Novo mesto so bili od leta 2016 do leta 2019 vloženi približno trije milijoni evrov, sredstva v višini 1,36 milijona evra so bila namenjena tudi najemu membrane za dobo 10 let. Za popolno dokončanje projekta bo predvidoma potrebno vložiti še približno 800.000 evrov. Projekt je v višini 448.000 evrov sofinanciralo tudi Ministrstvo za šolstvo in šport ter fundacija za šport v višini 133.826 evrov.

Aleš Makovac, direktor Zavoda Novo mesto je poudaril, da na Zavodu ves čas razmišljajo predvsem o uporabni vrednosti športne dvorane. »Zanimanje je močno narastlo, uporabniki, ki bi želeli najeti dvorano za daljše obdobje pa se javljajo iz širšega mednarodnega prostora,« je dodal Makovac.

Marjan Zupanc, vodja projektantske ekipe Air arhitekti, je na ogledu gradbišča nadgradnje športne dvorane pohvalil pozitiven odnos občine do celotnega objekta: »Vse pohvale občini, ki je znala prepoznati potencial, da se takšen objekt, ki je takorekoč propadal, premakne na višjo raven. Treba se je zavedati, da gre pri takšnih projektih za sodelovanje ekipe in ne posameznikov, predvsem pa da smo že zdaj ustvarili kompleks, ki ga v radiju 300 kilometrov ni v bližini, kar je velik uspeh za vse nas.«

Na občini še spominjajo, da je bil objekt uvrščen tudi med pet slovenskih nominirancev za arhitekturno nagrado Mies van der Rohe 2021, ki se bodo za priznanje potegovali s predlaganimi arhitekturnimi zasnovami iz ostalih držav Evropske unije. Poleg športne dvorane Olimpijskega centra Novo mesto, ki ga je zasnovala ekipa Air arhitekti, je med nominiranci tudi prenovljeno novomeško mestno jedro, zasnovano s strani ekipe Atelier arhitekti.

M. K.