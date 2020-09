Peterica se je spravila nad trojico mladih pri Športnem parku Košenice

Sinoči okoli pol desete ure se je pet osumljencev iz okolice Novega mesta spravilo na tri oškodovance, ki so se pri športnem parku Košenice pogovarjali. Po prvih ugotovitvah so jih začeli najprej verbalno, nato pa še fizično napadati s pestmi in motiko, da so morali zaradi svoje varnosti zbežati. Z lažjimi poškodbami so vse tri (stare od 17 do 29 let) napotili na pregled na urgenco. Peterica se je na kraju znesla še nad njihovim osebnim avtomobilom. Razbili so sprednjo in zadnjo šipo in iz avta odnesli dve torbi z oblačili in denarnico. Preiskava primera še ni zaključena, osumljence bodo kazensko ovadili zaradi nasilništva, tatvine in poškodovanja tuje stvari.

Vlomi in tatvine

V trgovini trgovskega centra v Krškem sta včeraj popoldne dve ženski odnesli več kosov oblačil v vrednosti 76 evrov, jih skrili v vrečko in odšli mimo blagajne brez plačila. Storilki naj bi bili iz okolice Krškega.

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu so prsti zasrbeli storilca, ki je naprej pobral več kosov otroških oblačil v vrednosti 81 evrov, nato pa še dva parfuma, vredna 115 evrov. Storilec naj bi bil iz okolice Novega mesta.

Iz športne trgovine v Novem mestu so klicali policiste, ko so ugotovili, da sta dva moška v ponedeljek zvečer pred trgovino odvila vijake varnostne jeklenice in odpeljala dve kolesi, znamke Muddy Fox BMX, zelene barve, z roza ročaji. Osumljenca naj bi bila iz okolice Novega mesta, škode pa je za nekaj manj kot 300 evrov.

Na Anzlovi gori pri Semiču so ponoči ukradli električnega pastirja znamke Grwiss in akumulator znamke Energiser. Lastnikom so povzročili za okoli 240 evrov.

V Dolenjih Kamencah so ponoči razbili steklo na parkiranem avtu in iz avta vzelo torbico z denarnico, ki so jo tam opazili. Lastniku so naredili za 800 evrov škode. Razbito okno na avtu so opazili tudi na avtu v Novem mestu, parkiranem na Loki. Vzeli niso nič, lastnici pa naredili za 100 evrov škode.

Neznanci so v zadnjih treh dneh poškodovali ključavnico društvenih prostorov v Dragi pri Šentrupertu in odnesli dve petlitrski posodi z gorivom ter nekaj litrov vina in žgane pijače. Ocenjujejo, da je škode za okoli 200 evrov.

Na Šolski ulici v Brežicah so neznanci z rdečim kombijem na gradbišču ob pol osmi uri zvečer naložili nekaj predmetov in se odpeljali. Kombi so kmalu zatem ustavili na Drnovem in ugotovili, da je v njem odpadno železo iz gradbišča. Zaradi majhne vrednosti se je lastnik odločil, da ne želi pregona osumljencev.

Prometni nesreči

Zjutraj se je v Brežicah v prometni nesreči lažje poškodoval 80-letni kolesar. S kolesom se je peljal čez cesto na prehodu za pešce, kjer je vanj trčil 81-letni voznik osebnega avtomobila. Alkohola pri udeležencih niso ugotovili.

Na relaciji Zameško – Šentjernej je nekaj pred sedmo zvečer iz ceste zletel 21-letni voznik osebnega avtomobila. Po prvih ugotovitvah ga je verjetno zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku odneslo s ceste in se je prevrnil. Reševalci so ga lažje poškodovanega odpeljali na urgenco, alkohola pa policisti niso ugotovili.

Mejne zadeve

V Mihelji vasi so ob pol osmih zvečer prijeli tri državljane Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki z njimi še niso zaključeni.

