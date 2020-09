Nesreča na avtocesti: tovorno vozilo v zaščitno ogrado

18.9.2020 | 18:30

Na avtocesti med izvozoma Smednik in Drnovo je ob 13.42 tovorno vozilo zapeljalo s cestišča v zaščitno ogrado, se ustavilo na cestišču in v celoti onemogočilo promet. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem, izvršili pregled iztekanja nevarnih snovi, s tehničnim posegom ločili tovorno vozilo od uničene ograde ter nudili pomoč policiji in dežurnim delavcem DARS-a pri odstranitvi vozila. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in jo prepeljali v SB Brežice. Obveščene so bile pristojne službe. Avtocesta je bila za nekaj časa zaprta.

Avtocisterna s ceste

Na cestnem odseku Dečno selo–Sromlje je malo po 8.30 avtocisterna za prevoz kurilnega olja zaradi neznanega razloga zapeljala s cestišča. Do izlitja nevarnih snovi ni prišlo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom vozilo izvlekli iz obcestnega jarka na cestišče in ga odstranili na varen kraj. Poškodovanih ni bilo.

