Župan za volanom občanko peljal po nujnih opravkih

19.9.2020 | 14:30

Izpolnjevanje poročila

Odhod

Pri uporabnici na dvorišču

Prihod na cilj

V okviru Evropskega tedna mobilnosti je v Zavodu Sopotniki stekla vseslovenska akcija Župani za volani, ki se ji je pridružil tudi župan Občine Brežice Ivan Molan.

Župan je včeraj spoznaval delo prostovoljcev voznikov, med temi tudi ukrepe, ki jih redno izvajajo Sopotniki v skladu s priporočili NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe z virusom, sporočajo iz občine. Župan je občanko, ki je redna uporabnica storitve brezplačnih prevozov za starejše, peljal po nujnih opravkih.

Kot je dejala koordinatorica Zavoda Sopotniki za brežiško občino Mateja Ivačič, so potrebe uporabnikov po brezplačnih prevozih velike. Približno deset aktivnih prostovoljcev nudi prevoze skoraj 300 uporabnikom, velika večina prevozov pa je namenjena obisku pri zdravniku. Želijo si dodatnega vozila in tudi prostovoljcev, da bi lahko pomagali vsem starejšim, ki potrebujejo prevoz.

Župan Ivan Molan je ob tej priložnosti poudaril, da je prostovoljstvo v brežiški občini zelo dobro razvito. Veseli ga, da se v sistemu vključuje vse več uporabnikov, zato bo, kot sporočajo iz Brežic, občina prisluhnila željam in skušala v prihodnosti zagotoviti sredstva za dodatno vozilo za prevoze. Župan se je zahvalil vsem prostovoljcem voznikom, ki pod okriljem zavoda Sopotniki opravijo letno kar 35.000 km brezplačnih prevozov za starejše. Projekt Sopotniki podpira občina, ki zagotavlja sredstva za nemoteno delovanje.

Pomoč starejšim z informacijami

Občina Brežice ob tem še sporoča, da namenja pozornost zagotavljanju ustreznih pogojev v lokalni skupnosti za vse generacije, še posebej za ranljivejše skupine, kot so otroci in starejši. Tako je v času razglašene epidemije uvedla tudi posebno številko 051 20 10 10 za starejše, ki so potrebovali pomoč pri dostavi zdravil in hrane. Številka 051 20 10 10 ostaja še naprej v uporabi in se lahko starejši, ki ne vedo, na koga se obrniti, nanjo obrnejo po pomoč pri iskanju želene informacije. Na telefonu je na voljo oseba vsak dan od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure. Neodgovorjeni klici pa se beležijo ves čas in se klicatelju vrnejo, še sporočajo iz Občine Brežice.

M. K.

foto: Občina Brežice