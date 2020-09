FOTO: Likovniki upokojenci slikali vedute Novega mesta

19.9.2020 | 09:00

Člani likovne sekcije Jutro so ustvarjali na temo vedute Novega mesta. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Novomeški Glavni trg so včeraj zasedli člani Društva upokojencev Novo mesto. Osrednje dogajanje se je vrtelo okoli likovnega extempora, na katerem so člani likovne sekcije Jutro pod vodstvom slikarja in grafika Janka Orača ustvarjali na temo vedute Novega mesta, v duhu medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja pa so se jim pridružili še dijaki novomeške srednje vzgojiteljske šole.

Ob tem so mimoidoči lahko prisluhnili literatom dejavne sekcije Snovanja, si ogledali izdane knjige in zbornike njenih članov, na ogled je bila razstava del članov sekcij domače obrti, ročnih del, rešilje in čipke, nastopili so tudi harmonikarji in pevci.

M. Ž.

