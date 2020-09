Padla v stanovanju in se poškodovala

19.9.2020 | 07:40

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sinoči ob 20.25 je v naselju Veniše v občini Krško občanka v stanovanju padla in se pri tem poškodovala. Reševalci Nujne medicinske pomoči Krško so občanko na kraju oskrbeli, gasilci PGE Krško pa so nudili pomoč pri prenosu osebe do vozila, s katerim so jo svojci prepeljali v Urgentni center Novo mesto.

S pomočjo gasilcev do ključa

Včeraj zvečer ob 22.50 so na Ljubljanski cesti v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto odprli vrata osebnega avtomobila, v katerem so ostali zaklenjeni ključi.

Kje od danes naprej zapora ceste

Občina Krško obvešča, da bo zaradi tedna mobilnosti popolna zapora delov ulic in sicer; LK 192051 CKŽ, LK 192091 Gasilska ulica in JP 692483 CKŽ Krško v času od 19. do 22. septembra.

L. M.