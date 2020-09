Darko Cingesar okrepil trebanjske rokometaše

19.9.2020 | 16:30

Darko Cingesar, nova moč trebanjske rokometne ekipe.

Trebnje - Vodstvo trebanjskega prvoligaša se je pred nadaljevanjem izjemno zahtevne sezone, uspelo dogovoriti za sodelovanje z izkušenim reprezentantom Darkom Cingesarjem, ki velja za eno izmed največjih okrepitev v minulem desetletju.

Darko Cingesar je igralsko pot začel v Škofji Loki, nadaljeval pri Gorenju Velenju in kasneje zaigral še za mariborski Branik, hrvaški PPD Zagreb ter nazadnje francoski Aix, s katerim se je sporazumno razšel pred nekaj tedni. V Trebnje prihaja kot prost igralec, potem ko je kondicijsko stanje v zadnjem času vzdrževal pri Gregorju Sobočanu.

Na levokrilnem položaju bo tvoril konkurenco z domačima fantoma Florjančič – Udovič, zaradi povečanja igralskega kadra in mednarodnih izkušenj pa bo zagotovo veljal za izjemno dodano vrednost. Pravico nastopa bo imel že na sobotni tekmi proti Riku Ribnici.

Cingesar se redno nahaja na članskih reprezentančnih spiskih, na odigranih 76 tekmah pa je dosegel 126 zadetkov. Med drugim je bil tudi član slovenske izbrane vrste na SP 2017 v Franciji, kjer je osvojil bronasto kolajno.

Darko Cingesar, nova okrepitev RK Trimo Trebnje: »Po štirih letih se ponovno vračam v domovino. Še boljši občutki pa so, ko spoznaš neko novo in ambiciozno okolje, kot je Trebnje. Za Trimo sem se odločil predvsem zaradi sodelovanja z reprezentančnim pomočnikom selektorja Urošem Zormanom, ki ima za sabo odlično igralsko kariero ter ogromno dobrih rezultatov. Prvi vtisi so odlični in se že veselim uvodnih tekem. Gremo Trimo!«

Anton Janc, predsednik RK Trimo Trebnje: »Izjemno smo veseli, da se bo Darko Cingesar pridružil naši ekipi. Prinesel nam bo veliko dragocenih izkušenj. Veseli nas, da je prepoznal naš klub kot zanimivo priložnost, v kateri lahko skupaj dosežemo veliko uspehov.«

OSNOVNI PODATKI:

IME IN PRIIMEK: Darko Cingesar

POZICIJA: Levo krilo

DATUM ROJSTVA: 25.7.1990

VIŠINA/TEŽA: 183 cm/85 kg

DOSEDANJI KLUBI: RD Merkur Škofja Loka (-2011), RK Jeruzalem Ormož (2012), RK Gorenje Velenje (2012-2014), RK Maribor Branik (2014-2016), RK PPD Zagreb (2016-2017), UC Aix (2017-2020), RK Trimo Trebnje (2020-).

L. M., foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje