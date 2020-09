Zadnji ulov za začetek festivala

19.9.2020 | 13:15

Gledališče Ane Monro je včeraj otvorilo festival Rudi Potepuški s predstavo Zadnji ulov.

Novo mesto - Novomeški Glavni trg je včeraj zaživel. Najprej so ustvarjali likovniki sekcije Jutro DU Novo mesto ter se predstavili skupaj z literati sekcije Snovanja, popoldne pa se je pričel tradicionalni mestni festival pouličnega gledališča Rudi Potepuški.

Za uvod je poskrbelo ljubljansko Gledališče Ane Monro s predstavo Zadnji ulov - otroci, pa tudi njihovi starši, ki so zaradi posebnih razmer v zvezi s covidom-19 lahko prišli v omejenem številu, so uživali v zanimivi predstavi, v kateri so na nek način sodelovali tudi sami - nadeli so si rešilne jopiče.

Rudi Potepuški bo pred knjigarno Goga potekal še danes in prinesel zanimive gledališke in cirkuške predstave. Ob 14. uri se bo s sodobno cirkuško predstavo Gor! predstavil italijanski umetnik Simone Riccio. Sledil bo Ulični impro kviz ljubljanskega Društva IMPRO, festival bodo končali s plesno predstavo Oni ljubljanske Plesne šole Kazina.

Soorganizatorja festivala sta novomeška založba Goga in ljubljanski festival Ana Desetnica.

V galeriji utrip z včerajšnje predstave Zadnji ulov.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija