Novi kapetan odbojkarjev Krke Erpič: “Nihče ni nepremagljiv”

19.9.2020 | 10:20

Ekipa je pripravljena.

Novo mesto - Pred vrati je pričetek Sportklub prve odbojkarske lige. Po predčasnem koncu lanskega prvenstva, zadnje tekme so bile odigrane sredi marca, in dolgi pavzi, ki je sledila, bodo odbojkarji vendarle znova stopili na odbojkarska igrišča. Krkaši prvenstvo odpirajo nocoj z gostovanjem v Hočah. In kaj pred pričetkom sezone pravi novi kapetan novomeške ekipe, Grega Erpič v pogovoru s Simonom Veselom?

Grega Erpič na igrišču

Grega Erpič, 29-letni 195 centimetrov visoki bloker iz Mokronoga, se je z odbojko začel ukvarjati že v tretjem razredu, za ta šport pa se je navdušil z opazovanjem ostalih igralcev. Trdo delo se je obrestovalo in sčasoma se je priključil članski ekipi Mokronoga, ki je tedaj nastopala v 3. državni ligi. Z dobrimi nastopi je opozoril nase in si kmalu prislužil povabilo v Krko, kateri se je pridružil v sezoni 2010/11. V naslednjih sezonah se je uveljavil kot standardni član prve šesterice. Z dobrim občutkom za blok in izvrstnim začetnim udarcem je še danes nepogrešljv člen novomeške ekipe.

Pozimi v dvorani, poleti na mivki. Kaj vam bolj ustreza?

"Odbojka na mivki in dvoranska odbojka sta precej različna in vsakega imam po svoje rad. Dve ali tri sezone sem to počel tudi nekoliko bolj zares, kar se je odrazilo tudi na rezultatih."

V letošnji sezoni vas čaka odgovorna naloga kapetana, skupaj z izkušenim Zlatkom Pulkom bosta prava stebra izkušenj in mirnosti v tej pomlajeni ekipi.

"Vloga kapetana zahteva čas in naloži določeno breme. Sam priznam, da o tem sicer nisem razmišljal, seveda pa sem jo sprejel in jo bom skušal čim bolje opravljati. V veliko pomoč bo gotovo izkušenejši Zlatko."

In kako prevetreno ekipo vidite kot novopečeni kapetan?

"Ekipa ima veliko novih obrazov, tudi v prvi šestorki. Vesel sem, da se je v Novo mesto vrnil izkušeni Zlatko Pulko, ki smo ga poznali in tako vedeli, kaj pričakovati. Zelo lepo so se vklopili tudi vsi mlajši novinci, ki so se hitro privadili na način dela in požrtvovalno trenirajo. Seveda nas je razveselila tudi novica ob vrnitvi Maria Koncilje na blokerski položaj."

Novomeščani so s pripravami pričeli na prvi ponedeljek v avgustu, uvodnim kondicijskim in tehnično-taktičnim treningom pa so sledile tudi pripravljalne tekme.

"Odigrali smo veliko pripravljalnih tekem, z odigranim smo po večini prikazanega zadovoljni. Tukaj lahko omenim pristop in vključitev novih igralcev. Prikazali smo nekaj lepih akcij, vidimo pa tudi še veliko prostora za napredek pri posameznih elementih igre, ki zahtevajo disciplino in zbranost, predvsem imam tu v mislih obrambo in kontra napade."

Prvoligaška konkurenca bo letos močna kot že dolgo ne, kar bo razveselilo tako igralce kot tudi ljubitelje odbojke, saj bodo igralci ob večjem številu težkih tekem še bolj napredovali, odbojkarski navdušenci pa bodo imeli kaj videti.

"Že poleti je bilo jasno, da sta se najmočnejša kluba ACH Volley in Calcit Volley še dodatno okrepila. Veliko se je dogajalo tudi v Mariboru. Veselimo se tekem proti takšnim favoritom. Igre nekaterih klubov še nismo videli, smo se pa pomerili z ekipo Kranja, s katero mislim, da ostajamo rivali. V tem obdobju se je ekipa pokazala kot dobra, zato se obetamo biti konkurenčni."

Danes tekma v Hočah

Podcenjevanj ne bo, prav tako pa je plan, da ekipa proti vsakemu tekmecu nastopi neustrašno.

"Letos bomo morali najboljše predstave prikazati predvsem proti štirim premagljivim nasprotnikom, ekip, ki so na papirju močnejše pa se treba lotiti brez pritiska, zaigrati napadalno in z mislijo, da nihče ni nepremagljiv!”

V prvem krogu se bodo Krkaši podali na gostovanje v Hoče. Gre za eno izmed ekip, kateri so novomeški odbojkarji v preteklosti dobro konkurirali.

"V soboto nas čaka prva uradna tekma po dolgem premoru s spremenjeno ekipo, enako pa je tudi pri nasprotnikih. Tako se bomo srečali dve ekipi, ki se ne poznamo. Pa vendar so Hoče ekipa, proti kateri smo lahko zelo konkurenčni. Zaigrati moramo napadalno, z močnim servisom, da nam bo lažje v bloku in obrambi, v atipičnih situacijah pa bomo morali odigrati zbrano."

1. krog - Sportklub prva odbojkarska liga

Hoče - Krka (19. 9. ob 19:00)

Panvita Pomgrad - Salonit Anhovo (19. 9. ob 19:00)

ACH Volley Ljubljana - Merkur Maribor (21. 9. ob 18:30)

Calcit Volley - Hiša na kolesih Triglav (19.9. ob 20:00)

Podrobnosti vseh tekem bo mogoče spremljati na novem portalu odbojkarske zveze, poskrbljeno pa bo tudi za TV prenos tekme med ACH Volley - Merkur Maribor, v ponedeljek na televiziji Sportklub."

"Tako jaz kot ekipa se veselimo sezone in tekem. Kdor se tega veseli z nami, naj bo z nami tudi na tekmah!," pravi Grega Erpič in pozdravlja ljubitelje odbojke na Dolenjskem.

L. M., foto: MOK Krka