Žalska fontana piv gostila slovenske vinske fontane, tudi šmarješko

19.9.2020 | 11:50

Izvir cvička v Šmarjeti - na otvoritvi nista manjali 22. cvičkova princesa Maja Vovko, vinska kraljica Ana Pavli n (na levi). (Foto: L. M.)

Žalec, Šmarješke Toplice - Žalska fontana piv, ki je posvečena slovenskemu hmeljarstvu in pivovarstvu, bo danes gostila slovenske vinske fontane. Pri fontani piv bo namreč potekala prva tržnica fontan Slovenije. Poleg fontane piv se bodo predstavile vinska fontana Marezige, fontana vina iz Vodol pri Mariboru in izvir cvička iz Šmarjeških toplic, ki so ga nedavno odprli.

Kot so sporočili iz žalskega zavoda za kulturo, šport in turizem, vsaka fontana nosi svojo, slovensko zgodbo in promovira lokalno in slovensko kulinariko ter tradicijo. Tržnica fontan je poleg promocije namenjena tudi mreženju, izmenjavi izkušenj, dobrih praks in ustvarjanju povezav ter oblikovanju skupne ponudbe vseh fontan, so dodali.

V Sloveniji se varijo kakovostna piva in nastaja mednarodno priznano vino, zato so fontane še posebej pomemben člen promocije slovenske kulinarike in posebnosti območij oz. destinacij, kjer so locirane fontane, so prepričani v žalskem zavodu.

Na tržnici fontan bo pestro dogajanje, saj za obiskovalce pripravljajo tudi nagradne igre.

L. M.