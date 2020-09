Kolesar padel in se poškodoval

19.9.2020 | 00:25

Danes ob 12.43 je na Savski cesti v Sevnici padel kolesar in se poškodoval. Posredovali so reševalci NMP Sevnica, ki so ga oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

Padla z višine, morala v bolnišnico

Danes ob 13.12 je na Studencu v občini Sevnica občanka pri delu na stanovanjskem objektu padla z višine in se poškodovala. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so jo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

L. M.