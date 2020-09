Janez Butala iz PGD Butoraj prejel Plaketo gasilec za leto 2020

19.9.2020 | 18:45

Nagrajenec Janez Butala iz Bele krajine je edini od nagrajencev na državnem nivoju.

Šentjernej - Zaradi spomladanske epidemije zaradi epidemije Covid 19 se je tradicionalna seja Plenuma Gasilske zveze Slovenije, najvišjega organa zveze med dvema kongresoma, šele danes zaključila s slavnostnim delom oz. podelitvijo najvišjih gasilskih odličij. Podelili so jih posameznikom za njihovo izjemno delo in zasluge pri razvoju gasilske organizacije in požarnega varstva v Sloveniji.

Prireditev je potekala v Kulturnem centru Primoža Trubarja, slavnostne seje Plenuma Gasilske zveze Slovenije pa so se poleg Janka Cerkvenika in Francija Petka, predsednika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije, ter nagrajencev najvišjih priznanj v gasilski organizaciji – udeležili t mag. Matej Tonin, minister za obrambo in podpredsednik Vlade RS, mag. Damijan Jaklin, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, člani vodstva ter Upravnega odbora in Poveljstva Gasilske zveze Slovenije, vodstvo GZ Šentjernej in šentjernejski župan Jože Simončič.

Slednji je zbranim izrekel dobrodošlico, nato je sledil nagovor Janka Cerkvenika, predsednika Gasilske zveze Slovenije.

Po krajši kulturni točki Kvarteta As, ki je tudi sicer poskrbel za vmesni kulturni program, je kot slavnostni govornik na dogodku spregovoril resorni minister mag. Matej Tonin.

Minister se je zahvalil vodstvu gasilske zveze ter vsem gasilkam in gasilcem, ki so bili vključeni v izvajanje ukrepov za preprečevanje okužb z novim koronavirusom, so sporočili z ministrstva. "S svojo celovito angažiranostjo ste bili in ste v veliko pomoč tako posameznikom kot širši skupnosti. Verjamem, da lahko še naprej računamo na vas, saj so razmere glede novega koronavirusa žal tudi zdaj, ko je jesen pred vrati, zelo resne," je dejal minister.

Skrb za nadaljnji razvoj slovenskega gasilstva je izpostavil kot eno izmed prioritet svojega ministrovanja. Med tremi konkretnimi področji, ki jih želi kot resorni minister nadgraditi, je izpostavil področje gasilskega zavarovanja, zagotavljanje več sredstev za gasilsko delovanje ter pridobivanje evropskih sredstev za nadaljnje opremljanje gasilskih enot.

Sledila je slavnostna podelitev Plaket gasilca, Kipcev gasilca in priznanj Matevža Haceta. Najvišja gasilska priznanja sta podelila Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije.

Janez Butala gasilec s srcem

Skupinska slika nagrajenih gasilcev in gostov pred KC Primoža Trubarja v Šentjerneju.

Med nagrajenci je tudi Belokranjec Janez Butala, ki je prejel Plaketo gasilec za leto 2020. Butala je član PGD Butoraj že 60 let. V tem času je bil dejaven skoraj na vseh možnih položajih v društvu. Bil je predsednik, poveljnik, tajnik in predsednik Komisije za veterane in se je zagotovo trajno zapisal v društveno zgodovino, saj se je v času svojega predsednikovanja in poveljevanja zavzemal za razvoj društva, predvsem operativnega dela. Kot član društva je bil izredno aktiven tudi na področju gradnje in obnove gasilskega doma.

Janez je bil prepričan, da je brez izobraževanja gasilstvo obsojeno na neuspehe, zato je tudi sam opravil strokovni izpit za KV gasilca, ker ga je njegovo podjetje Belt tudi potrebovalo. Leta 1977 je opravil tečaj za vodjo enot in pridobil čin gasilskega častnika.

Kot operativni gasilec je bil izredno zagnan in predan poslanstvu. Leta 1978 je postal poveljnik GZ Črnomelj. Leta 1980 se je zaposlil na GZ Črnomelj kot tajnik in to delo opravljal do leta 1995. V tem času je pripomogel, da se je članstvo začelo usposabljati, opremljati in izvajati naloge še bolj strokovno in učinkovito. Zavzemal se je za bolj načrtno delo z mladimi in s članicami.

PLAKETE GASILCA za leto 2020 sta prejela še: Ivan Derča in Franc Trček,

KIPCE GASILCA za leto 2020 so prejeli Drago Hertiš, Anton Hlastec in Jože Urleb.

PRIZNANJA MATEVŽA HACETA za leto 2020 Milan Antolin, Jože Oblak in Vekoslav Špiler.

L. Markelj, foto: GZS