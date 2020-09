Šola ima več kot pol vozačev

20.9.2020 | 10:30

Irena Čengija Peterlin, ravnateljica OŠ Frana Metelka Škocjan.

Škocjan - Na OŠ Frana Metelka Škocjan je v novo šolsko leto vpisanih 359 učencev. Kot pove ravnateljica šole Irena Čengija Peterlin, zadnja leta opažajo, da se število učencev ne povečuje več kot nekaj let prej in prihaja obdobje umirjanja. V prvi razred je vpisanih 47 učencev, v šolskem letu 2019/20 jih je bilo 42, leto prej pa 45.

Prostorske stiske nimajo ne v šoli ne v Vrtcu Radovednež, ki deluje v okviru šole, kar je rešila nadgradnja vrtca. Potreb po odpiranju novih oz. dodatnih oddelkov ni ne v vrtcu in tudi ne v šoli. Med šolskimi počitnicami so kot vedno v tem času postorili redna vzdrževalna dela ter temeljito čiščenje vseh prostorov.

Letos so na šoli zaključili z deli za vzpostavitev brezžičnega interneta ter omogočili dostop v vseh učilnicah. Na vrtčevskem igrišču so uredili senčenje ter montirali ograjo za otroško igrišče. Na Podružnični šoli na Bučki so obnovili šolsko kuhinjo. Načrtujejo zamenjavo pohištva v treh učilnicah na matični šoli, postavitev ute za igrala, lope za shranjevanje blazin, ki jih uporabljajo na plezalni steni, nakup nekaj računalnikov, …

Navaditi se na Covid ukrepe

»Življenja s Covidom in novimi pravili se še nismo povsem navadili, se pa vsi trudimo, da bi kljub pravilom in usmeritvam NIJZ, ki jih šole moramo upoštevati pri načrtovanju in organizaciji dela, življenje na šoli potekalo sproščeno in brez večjih težav. Pouk bomo organizirali v skladu z navodili in učencem zagotovili varno bivanje v šoli. Z vidika organizacije dela je to zahtevna naloga,« pravi Čengija Peterlinova in doda, da bodo vsi zaposleni bolj obremenjeni, saj je potrebno opravljati še mnoga dodatna dela: dodatno varstvo in dežuranje, spremljanje učencev, nenehno vodenje evidenc, itd.

Ker je šola v vaškem okolju, je več kot polovica učencev vozačev. Zaenkrat bodo avtobusni prevozi potekali nemoteno, učenci pa na avtobusu uporabljajo zaščitne maske, si razkužujejo roke, skrbijo za higieno kašljanja in kihanja ter v največji možni meri upoštevajo varnostno razdaljo.

»Z zavedanjem da z vsemi ukrepi skrbimo za lastno varnost in varnost naših otrok in učencev in predvsem za zdravje vseh, bomo kos tudi tej zahtevni nalogi. Seveda pa je želja vseh, da se pandemija počasi poslovi od nas ter da življenje in delo steče po ustaljenih tirnicah,« pravi ravnateljica.

