Borut Pahor na Stični mladih 2020: "Hvala, ker širite idejo skupnosti in vključujoče družbe"

20.9.2020 | 08:35

Predsednik države Borut Pahor je obiskal mlade na tradicionalnem srečanju v Stični.

Stična - Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je včeraj udeležil 39. srečanja slovenske katoliške mladine Stična mladih 2020.



V nagovoru se je zahvalil mladim, da so ga vnovič povabili medse, saj mu to zelo veliko pomeni. Dejal je, da smo v karanteni spoznali, kako zelo pomembna sta družba in druženje, saj je skupnost pomembna vrednota za slovenski narod.

“Hvala, ker širite idejo skupnosti in vključujoče družbe,” so bile predsednikove besede hvaležnosti mladim prostovoljcem, ki so tudi v teh razmerah našli rešitev za varno druženje in tako nadaljevali tradicijo srečevanja mladih, ki so si podobni po srcu in vrednotah. Predsednik Pahor je dodal, da so njegove izkušnje z mladimi v tej časih zelo lepe in prijetne, saj ohranjajo zavzetost, da tudi te okoliščine premagamo v naše skupno dobro.

Predsednik republike se je nato srečal tudi z organizacijsko ekipo prostovoljcev, ki so pripravljali letošnjo Stično mladih, ter si ogledal letošnje aktivnosti. Predsednik Pahor in mladi so se razšli z mislijo na leto obsorej in jubilejno 40. Stično mladih.

Na 27 krajih po Sloveniji

Tradicionalno vsakoletno srečanje katoliške mladine Stična mladih je tokrat zaradi zdravstvenih razmer prvikrat potekalo na 27 različnih krajih po vsej Sloveniji. Predsednik Pahor je mlade obiskal v cistercijanskem samostanu Stična, kjer se srečujejo od leta 1981, kar festival uvršča med množična srečanja mladih z najdaljšo tradicijo pri nas.

To je bil že četrti obisk predsednika republike na tem enodnevnem festivalu, ki mladim med 13. in 30. letom starosti ponuja izkušnjo skupnosti, sodelovanja, medsebojne pomoči ter prenosa znanja in izkušenj, prostovoljce Stične mladih pa je konec decembra 2017 sprejel tudi v Predsedniški palači.

Predsednik republike ob udeležbah na dogodkih pozdravlja zavzetost in predanost organizatorjev različnih kulturnih in drugih družabnih dogodkov po Sloveniji. Ob upoštevanju epidemioloških razmer ter ukrepov in priporočil za preprečevanje širitve covid-19 se trudijo pripraviti in izvesti dogodke ter tako ohranjati in spodbujati razvoj kulture, umetniškega izražanja in skupnosti.

Predsednik Pahor ocenjuje, da smo v času epidemije in po njej takšne dogodke pogrešali, zato je njegov obisk tudi izraz hvaležnosti in spoštovanja do njihovega dela in iskrenih prizadevanj.

L. M., foto: Nebojša Tejić/STA