Rokomet: Trebanjcem derbi v Ribnici, prve točke Krki

20.9.2020 | 09:30

Veselje trebanjskih rokometašev po zmagi nad Ribničani. (foto: RK Trimo Trebnje) Spodaj si lahko ogledate še video izjavi Uroša Zormana in Aleksandra Tomića.

Rokometaši novomeške Krke so v 3. krogu lige NLB premagali Dobovo s 23:21 (10:8).

* Dvorana Marof, sodnika: Lah, Sok.

* Krka: Bevec 5, Je. Avsec 4, Majstorović, Ja. Avsec 2, Hvastija, Irman 1, Jakše 5, Rajh, Klemenčič 2, Rašo, Batagelj, Brajer, Radović, Kukman 4 (2), Matko.

* Dobova: Bradeško, Markušić 5 (1), Abramović, Dragan, Leben, Jezernik, Košir 2, Mlakar 2, Šešić 4, Glaser, Raguž 3 (1), Kozolič 1, Sintič, Mijušković, Blaževič, Šibanc 4 (1).

* Sedemmetrovke: Krka 2 (2), Dobova 5 (3).

* Izključitve: Krka 12, Dobova minut.

* Rdeči karton: /.

Krka je po dveh uvodnih porazih zabeležila prvo zmago v novi sezoni lige NLB, Dobova pa tudi po tretjem krogu ostaja brez uspeha.

Čeprav končni izid kaže na dokaj izenačeno tekmo, pa so bili Novomeščani večino časa v prednosti in bi lahko na koncu slavili tudi s precej višjo razliko. V prvem delu si resda niso priigrali več kot dveh zadetkov prednosti, so pa zato sredi drugega polčasa vodili že s 17:12 in 20:15.

Gostje iz Dobove so se 52. minuti približali na 20:18, zadetka Jana Beveca in Jerneja Avseca pa sta hitro rešila vprašanje zmagovalca.

Jan Bevec in Jernej Avsec sta bila poleg Jake Jakšeta (5) in Tilna Kukmana (4) tudi najboljša strelca pri Krki. Na drugi strani je pet golov zbral Dorian Markušić, štiri pa Dean Šešić in Alen Šibanc.

Novomeška ekipa bo v prihodnjem krogu v soboto, 26. septembra, gostovala v Trebnjem, zasedba iz Dobove pa bo dan kasneje gostila Celje Pivovarno Laško.

Rokometaši trebanjskega Trima so v gosteh premagali Riko Ribnico z 32:29 (15:16).

* ŠC Ribnica, gledalcev 150, sodnika: Teršek in Žibert.

* Riko Ribnica: Bojić, Andoljšek, Strmljan 6, Horvat 1, Šolaja, Eskeričić 1, Žagar 3, Knavs, Ranisavljević 4, Miličević, Pahulje, Nosan 4 (1), Cimerman 4, Pucelj 6 (3), Setnikar, Atanasov.

* Trimo Trebnje: Tomić 2, Brana, Rašo 7 (5), Višček, Didovič 2, Grojzdek, Dobovičnik 3, Cingesar 1, Hamidović 3 (2), Kotar 3, Potočnik 3, Kmet, Udovič 5, Grbič, Cirar 3, Florjančič.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 4 (4), Trimo Trebnje 10 (7).

* Izključitve: Riko Ribnica 12, Trimo Trebnje 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Osrednja tekma kroga v ligi NLB se je razpletla po okusu trebanjskih rokometašev. Po tretji zmagi so se na vrhu lestvice pridružili Celjanom in Velenjčanom, ki so v dosedanjem delu prav tako stoodstotni.

Obračun v deželi suhe robe so bolje začeli domači rokometaši, po vodstvu s 4:1 in 6:3 pa so jih izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana v 13. minuti ujeli in izenačili na 6:6. V nadaljevanju se je odvijal ogorčen boj za vsak košček igrišča, v rahli prednosti so bili bolj ali manj Ribničani, a njihova prednost nikoli ni znašala več kot dva gola.

V začetku drugega polčasa sta bila tekmeca poravnana, nato pa se je tehtnica odločno nagnila na stran gostujoče zasedbe, ki je zaigrala naravnost sijajno in povedla za štiri gole (24:20).

Trebanjci, ki so prvič v tej sezoni nastopili s slovenskim reprezentantom Darkom Cingesarjem, v nadaljevanju niso popustili niti za ped, vselej so bili za korak ali dva pred Ribničani in osvojili zlata vredni točki, kar je lepa popotnica pred torkovo prvo tekmo 2. kroga evropske lige proti madžarskemu Balatonfüredu v Novem mestu.

V trebanjski ekipi je bil najbolj učinkovit Leon Rašo s sedmimi goli, v ribniški sta Tilen Strmljan in Jan Pucelj dosegla po šest zadetkov.

IZJAVI PO TEKMI:

Damjan Škaper, trener Rika Ribnice:

"Prvi polčas je bil dober, v drugem pa smo prejeli zopet kar nekaj izključitev ter morali igrati z igralcem ali celo dvema manj. Trimo Trebnje je to izkoristilo ter zasluženo zmagalo. Kot glavni razlog za poraz bi izpostavil zgrešene neovirane strele v drugem polčasu."

Uroš Zorman, trener Trima Trebnjega:

"Že pred prihodom v Ribnico smo vedeli, da bo tekma težka in to se je tudi izkazalo. Pa vendar smo drugi polčas pokazali pravi karakter, se držali svojega ter na koncu zasluženo osvojili dve točki. Fantom kapa dol, a časa za počitek ni, saj nas v torek čaka evropska tekma. Verjamem, da stopamo po pravi poti."

Trebanjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostila Krko, ribniška pa bo gostovala v Ormožu. Obe tekmi bosta v soboto, 26. septembra.

Izidi 3. kroga rokometne lige NLB in lestvica.

- petek, 18. september:

Gorenje - Slovenj Gradec 2011 30:27 (16:13)

- sobota, 19. september:

Celje Pivovarna Laško - Urbanscape Loka 35:24 (18:12)

Maribor Branik - Ljubljana 30:24 (15:11)

Jeruzalem Ormož - Koper 31:28 (13:15)

Riko Ribnica - Trimo Trebnje 29:32 (16:15)

Krka - Dobova 23:21 (10:8)

Butan Plin Izola - LL Grosist Slovan 26:25 (13:11)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 3 3 0 0 102:75 6

2. Gorenje 3 3 0 0 88:68 6

3. Trimo Trebnje 3 3 0 0 95:87 6

4. Maribor Branik 3 2 0 1 84:73 4

5. Riko Ribnica 3 2 0 1 92:84 4

6. Jeruzalem Ormož 3 2 0 1 93:92 4

7. Butan plin Izola 3 1 1 1 77:78 3

8. Slovenj Gradec 2011 3 1 0 2 80:82 2

9. Koper 3 1 0 2 76:79 2

10. Krka 2 0 0 2 45:55 2

11. Urbanscape Loka 3 1 0 2 76:86 2

12. Ljubljana 3 0 1 2 64:82 1

13. Dobova 3 0 0 3 75:85 0

14. Grosist Slovan 3 0 0 3 73:98 0

M. K.