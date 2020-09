Krevs državni prvak na 10.000 metrov, Kobe drugi

20.9.2020 | 09:40

Mitja Krevs (Foto:arhiv; spletna stran Mitje Krevsa)

Maribor - Neja Kršinar (Papež) in Mirnopečan Mitja Krevs (Štajerska) sta bila najboljša med člani na državnem prvenstvu v teku na 10.000 m. Med 12 člani je Krevs v Mariboru s časom 30:37,65 za deset sekund ugnal Novomeščana Primoža Kobeta (Krka, 30:47,57). Kršinarjeva je s 34:46,52 med zgolj dvema članicama prepričljivo ugnala Lauro Guzelj Blatnik (Kronos, 36:53,29).

Mitja Krevs: "To je bila prva tekma v seriji treh državnih prvenstev jeseni. Z nastopom sem zadovoljen, v prvi polovici je bil ritem kontroliran, saj smo tekli v skupini, v drugem delu pa sem tekel v svojem ritmu. Nekaj rezerve bi se zagotovo še našlo, če bi imel še nekaj pomoči v zadnjih kilometrih. Naslednja tekma me čaka naslednji vikend, ko bom tekel na DP v cestnem teku na 10km."

Obenem so v Mariboru pripravili tudi DP v štafetah. Med člani le v mešani na 4 x 100 m, kjer je zmagala četverica ljubljanskega Massa. Bor Kolar Bačnik, Tadej Tinta, Tara Keber in Iza Obal so bili s 45,91 sekunde v cilju pred celjskim Kladivarjem (45,91).

* Izidi, DP, 10.000 m:

- člani:

1. Mitja Krevs (Šta) 30:37,65

2. Primož Kobe (Krk) 30:47,57

3. Matej Jeza (Orm) 32:17,55

- članice:

1. Neja Kršinar (Pap) 34:46,52

2. Laura Guzelj Blatnik (Kro) 36:53,29

