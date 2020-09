Odbojkarji Krke izgubili prvo tekmo v Hočah

20.9.2020 | 09:50

MOK Krka (foto: MOK Krka)

Odbojkarji Krke so sinoči v prvem krogu letošnje prve lige izgubli v Hočah. Gostitelji so bili boljši s 3:0.

Statistika tekem 1. kroga 1. DOL za moške:

HOČE - KRKA 3:0 (19, 21, 19)

* Športna dvorana Hoče, gledalcev 100, sodnika: Perčič, Milojević.

* Hoče: Pušnik 4, Crnjanski 6, Oestvik 9, Pesti 12, Čopi 14, Leva, Orthaber, Hafner, Mejal 5,

Koblar 2.

* Krka: Hafner, U. Štefanič, Erpič 2, Vrhovšek 6, Borin, M. Štefanič, Travnik 8, Kožar, Pulko 10, Lindič 3, Jaklič, Renko 1, Koncilja 8.

PANVITA POMGRAD - SALONIT ANHOVO 2:3 (27, -12, 23, -11, -10)

* Dvorana OŠ I, gledalcev 110, sodnika: Melavc, Vrenko.

* Panvita Pomgrad: Ražnatović 2, Potočnik, Vori, Vinković 12, Drvarič 3, Vrabl, Radović 15, Rojnik 18, Flisar, Lakner 7, Novak, Bedrač 6, Grabar.

* Salonit Anhovo: Boharev 10, Šarić, Jereb 3, Filiputti, Karnel, Kavčič, Maretič, Radosavljević 13, Peterlin 20, Kovačič, Tomić, Vrtovec 19, Basaneže 15.

CALCIT VOLLEY - HIŠA NA KOLESIH TRIGLAV 3:2 (18, -20, 27, 15, 11)

* Športna dvorana Kamnik, sodnika: Novak, Tomec.

* Calcit Volley: Kos 3, Hribar, Bregar, Purič 4, Kosmina 3, Gasparini 16, Hebda 19, Klobučar, Brulec 3, Beravs, Štalekar 7, Plot.

* Hiša na kolesih Triglav: Ibrišimović 3, Nanut 10, Glamočanin, Tučen 10, Bregant 13, Godnič 6, Libnik, Snedec, Mali 11, Štembergar Zupan, Šikanič, Maček, Fajfar.

Hoče in Krka sta letos spremenila ekipi, oba so zapustili nekateri vidnejši igralci. Očitno so odhode bolje preboleli Hočani, ki so v domači dvorani Novomeščane gladko premagali. Tudi pri njih je dobro deloval blok na čelu z novo okrepitvijo, Norvežanom Pettrom Oestvikom. Najučinkovitejši igralec tekme je bil s 14 točkami Žiga Čopi, ki je v Hoče prestopil iz Črnuč.

Odbojkarji Hiše na kolesih so že na pripravljalnih tekmah pokazali, da so dobro preboleli odhode nekaterih obetavnih igralcev, toda da bi se lahko v uvodnem krogu državnega prvenstva upirali močno okrepljenemu Calcitu, pa so verjeli le redki. A zgodilo se je ravno to, državne podprvake so dodobra namučili, dvoboj pa po vodstvu z 2:1 le izgubili.

Prvi niz ni napovedoval dolge tekme, Kamničani so ga zanesljivo dobili, a so nato že na začetku drugega gostje prevzeli pobudo. To so držali do srede tretjega niza, ko so že vodili za šest točk. Toda gostitelji so jih na 21. ujeli, nato imeli tudi tri zaključne žoge, toda as Mihe Malija je Kranjčane spet vrnil v prednost, ki jo je nato izkoristil izkušeni Janko Bregant.

Calcit je uvidel, da je vrag odnesel šalo. Na začetku četrtega niza je Poljak Milosz Hebda poskrbel za vodstvo 6:0, Kranjčanom pa nato ni več uspelo zaustaviti domače ekipe, ki je tako vendarle prišla do prigarane zmage.

Pri Kamničanih je bil z 19 točkami najučinkovitejši Hebda, dosegel je štiri ase, Mitja Gasparini je je dodal 16 točk in dva asa. Pri Kranjčanih, ki so z dobrimi servisi izvajali pritisk na kamniški sprejem, je 13 točk dosegel Bregant.

Pet nizov so gledalci videli tudi na obračunu v Murski Soboti, kjer sta se pomerila tradicionalna tekmeca Panvita Pomgrad in Salonit. Njune tekme so vedno zanimive in negotove, tokrat je bil za odtenek uspešnejši Salonit. Predvsem to velja za rezultat, v sami igri pa so bili Kanalci bolj prepričljivi. Blestel je njihov blok, Gregor Basaneže je s tem elementom dosegel devet točk, le eno manj kot celotna domača ekipa. Skupno je Salonit z blokom dosegel kar 20 točk.

Posledično je bil tudi napad Primorcev bolj zanesljiv, z 20 točkami je bil najbolj razpoložen hrvaški reprezentančni sprejemalec Fran Peterlin, le točko manj je dosegel korektor Matic Vrtovec. V domači vrsti je 18 točk dosegel Jakob Rojnik.

V ponedeljek bo še derbi med ACH Volleyjem in Merkur Mariborom.

