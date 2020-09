FOTO: Gorjansko srce – pripoved o kraju in ljudeh

20.9.2020 | 15:00

Tanja Sluga Kobe, avtorica knjige Gorjansko srce. To je njeno prvo samostojno knjižno delo.

Dogodek je potekal v skladu z vsemi priporočili NIJZ.

Dolž - Lani so v Krajevni skupnosti Dolž obeležili častitljivih 100-letnico šolstva v istoimenski podgorjanski vasi in že ob pripravi na ta jubilej, hkrati so praznovali še 80-letnico šolske stavbe, se je izoblikovala ideja, da bi pripravili tudi publikacijo o šoli in šolstvu, a je ta prerasla, da bi bila to kar knjiga o Dolžu. Saj, kot je zapisala v uvodu v nastalo delo njegova avtorica Tanja Sluga Kobe, »ko govorimo o šoli, hkrati govorimo tudi o kraju in ljudeh, mar ne? Ne moremo pisati o šoli, če ne pišemo o zgodovini nasploh.« In tako je nastala knjiga Gorjansko srce, ki so na Dolžu javnosti predstavili včeraj popoldne. S tem so tudi sklenili praznovanje ob jubileju podružnične šole.

V knjigi domačinka v več vsebinskih razdelkih raziskuje naravoslovni, zgodovinski, demografski, sociološki in arhitekturi vidik današnje KS Dolž. Hkrati je pripoved o kraju in ljudeh umeščena v širši kontekst za lažje razumevanje vsakokratnih razmer in pogojev življenja v podgorjanskih vaseh. Knjiga poleg zgodovinskega gradiva vključuje številna pričevanja krajanov – od najstarejših prebivalcev, ki so žive priče preteklosti, do dejavnih in prodornih posameznikov, ki so s svojim delovanjem v različnih obdobjih prispevali k razvoju vasi, posebna pozornost je v knjigi namenjena v kraju delujočim društvom. Knjiga je opremljena z arhivskim gradivom, zgodovinskimi fotografijami iz osebnih arhivov krajanov in novimi posnetki lokalnih posebnosti, ki kažejo naravne lepote vasi na robu Gorjancev.

Gre za prvo tovrstno delo, ki na enem mestu ponuja celosten in poglobljen vpogled v razvoj kraja, od prazgodovine naprej, hkrati pa izpostavlja pomembnost zgodovinskih dejstev za širši slovenski prostor, denimo na Dolžu je delovala ena prvih gozdnih steklarn na Dolenjskem, kjer je potekala prva zabeležena delavska stavka na Slovenskem.

Stoletje dolške pomladi

Učenci PŠ Dolž so uprizorili ugodbo dolgoletne učiteljice Minke, ki je v vas pod Gorjanci pripeljala prvi motor.

Na ogled je bila tudi fotografska razstavo ljubiteljskega fotografa Joška Šimica iz Stopič, ki je prispeval kar nekaj fotografij v knjigi.

Martin Kobe, predsednik KS Dolž, je v svojem nagovoru izpostavil, da je to, da je Dolž prav letos dobil svojo knjigo, še posebej simbolično. »Mineva namreč 100 let od novomeške pomladi, začetka avantgardnega gibanja, ki je korenito spremenilo slovensko kulturno krajino. Čeprav se morda sliši nenavadno, smo tudi v naših krajih pred stoletjem stopili na pot dolške pomladi. Naši predniki so vzpostavili šolstvo, ki je v Podgorje prineslo znanje, kulturo, predvsem pa upanje in priložnost za boljše življenje.«

Zbrane na igrišču je nagovoril tudi novomeški župan Gregor Macedoni, v programu pa so nastopili Mešani pevski zbor Društva upokojencev Podgorje pod vodstvom Toneta Finka in učenci podružnične šole Dolž. Jedro dogodka je bil pogovor z avtorico knjige Tanjo Sluga Kobe. Na odru se ji je pridružila tudi učiteljica Suzana Klobučar, ki je pred leti podrobno popisala zgodovino šolstva na Dolžu in ta zapis je služil kot osnovna za šolsko poglavje knjige. Na ogled so postavili še fotografsko razstavo ljubiteljskega fotografa Joška Šimica iz Stopič, ki se je na svoji prvi samostojni razstavi predstavil predvsem z motivi iz KS Dolž, ki so objavljeni v knjigi. Prireditev je povezovala Nina Štampohar.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

