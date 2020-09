Včeraj 111 okužb; na seznamu Sevnica, Novo mesto, Krško in Sodražica

20.9.2020 | 11:30

Včeraj so opravili 2288 testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 111 okužb. Umrl je en bolnik s covidom-19. V bolnišnicah se zdravi 66 bolnikov, 13 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Trenutno je v državi 1255 aktivnih okužb z novim koronavirusom.

Na oddelkih za intenzivno terapijo se zdravijo trije bolniki več kot v petek, s pomočjo ventilatorja diha 12 bolnikov s covidom-19.

Okužbo so včeraj potrdili v 42 občinah, od tega največ, 28, v Ljubljani. V Pivki, kjer imajo v zadnjem času večji izbruh okužbe, je bilo na novo potrjenih 12 okužb, v Mariboru in Ilirski Bistrici po devet in sedem v Postojni. Tri nove okužbe so potrdili tudi v občini Log - Dragomer, v ostalih pa dve ali eno.

Dve okužbi so zaznali v Sevnici, po eno v Novem mestu, Krškem in Sodražici.

Novo potrjene okužbe prevladujejo med osebami, starimi od 25 do 54 let. Devet okužb pa so potrdili med starejšimi od 85 let.

Šest okužb so našteli med oskrbovanci v domovih za starejše, eno pri zaposlenem v domu in tri med zaposlenimi v zdravstvu.

V Sloveniji so doslej potrdili 4420 okužb z novim koronavirusom, umrlo je skupaj 142 bolnikov s covidom-19.

M. K.