Janez Janša na odprtju nove parkirne hiše P+R

20.9.2020 | 10:50

Foto: Občina Grosuplje

Grosuplje - V Grosuplju so odprli novo parkirno hišo P+R z 222 parkirnimi mesti. Krajani bodo odslej za pot proti Ljubljani lahko izbrali trajnosten način, svoj avtomobil parkirali v parkirni hiši in pot nadaljevali z avtobusom 3G. Dogodka se je kot slavnostni govornik udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša.

Pred slabim letom so na gradbišču poleg grosupeljske avtobusne in železniške postaje položili temeljni kamen za izgradnjo nove parkirne hiše. Dela so vse od takrat intenzivno potekala in že kmalu so se na mestu bodoče parkirne hiše začeli dvigovati novi stebri. Parkirna hiša ima zdaj šest etaž in 222 parkirnih mest, ob njej je tudi zaprta kolesarnica za 40 koles.

V garaži je 161 mest za parkiranje po sistemu P+R oz. za tiste, ki bodo sicer namenjeni v Ljubljano, in se tja ponavadi odpravijo z avtom, pa se bodo odločili za bolj trajnostno, okolju prijazno pot, in bodo tako svoj avtomobil parkirali v parkirni hiši, pot v prestolnico pa nadaljevali z avtobusom. 61 parkirnih mest je namenjenih plačljivemu parkiranju.

Storitev P+R je namenjena dnevnim uporabnikom parkirne hiše, ki koristijo javni avtobusni prevoz. Vstop v parkirno hišo bo mogoč z urbano, ki jo bodo lahko napolnili tudi na urbanomatu v parkirni hiši. Z njo bo možen nakup dnevnega ali mesečnega parkiranja, pogoj bo vožnja proti Ljubljani in nazaj.

Storitev P+R je zaenkrat vezana le na urbano in s tem na avtobus 3G, po implementaciji informacijskega sistema Slovenskih železnic bo pot proti Ljubljani mogoča tudi z vlakom, obljubljajo na občini.

Za uro parkiranja bo treba odšteti od 0,8 do enega evra med vikendom in prazniki, za mesečno P+R pa 15 evrov. Do novega leta bo ceno vožnje z avtobusom Ljubljano in nazaj ter parkiranja še dodatno subvencionirala občina in bo stala 5,4 evra namesto 6,4 evra.

Z izbiro bolj trajnostnega načina prevoza bo tudi razbremenjena avtocesta, kar bo prispevalo k zmanjšanju prometa v prestolnici, so prepričani na občini. Ob tem so občane pozvali, naj čim več koristijo novo storitev.

STA; M. K.

