FOTO: Ivanki Mestnik v čast, Suhokranjcem v ponos

20.9.2020 | 12:40

Pisateljica Ivanka Mestnik v njeni spominski sobi

Slavka Vidic pred Hišo kulture in nature, kjer so uredili spominsko sobo

S pisateljico se je pogovarjala Carmen L. Oven.

Drašča vas - V Drašči vasi so včeraj odprli spominsko sobo pisateljice Ivanke Mestnik, ki sicer že dolgo živi v Novem mestu, a rojena je bila v Drašči vasi, kjer je preživela tudi mladost. »Izredno počaščena in vesela sem,« je ob odprtju dejala Mestnikova, ki je prva pisateljica, ki je Suho krajino vpela v leposlovje.

Spominsko sobo so uredili v Hiši kulture in nature, veliko zaslug za to pa gre družini Vidic. »Pobuda je prišla spontano na podlagi trasiranja poti slovenskih pisateljev. Gospod, ki je trasiral to pot, se je ustavil tukaj in beseda je nanesla na Ivanko Mestnik, da imajo namen postaviti obeležje. Razmišljali smo o tem, da ji postavimo tudi kotiček, kjer bi bilo možno vsa ta njena dela videti. Ta hiša, ki je v naši lasti, je za to primerna, ker je bila v njej rojena Ivankina mama Frančiška, Ivanka pa se je rodila v sosednji hiši, vendar tam te možnosti ni. Z veseljem smo sprejeli in dali pobudo, ter z velikim ponosom to naredili,« je povedala Slavka Vidic.

V spominski sobi so na ogled vsa dela Ivanke Mestnik, nekatere stvari oz. spominov, ki njej veliko pomenijo in jo spremljajo od začetka pisanja, poleg tega so razstavljene tudi nagrade. Med drugim ji je Občina Žužemberk že pred leti podelila naziv častne občanke, poleg tega ji je leta 2010 Mestna občina Novo mesto za literarni opus za otroke in odrasle podelila Nagrado Novega mesta.

Slavka Vidic ob tem dodaja, da nameravajo v skednju poleg hiše urediti še stalno razstavo o Ivanki Mestnik, ta je zdaj začasno pod bližnjim kozolcem. Na tablah si lahko obiskovalci preberejo o življenju in delih znane suhokranjske pisateljice. »Ideja, ki jo želimo uresničiti, je, da bi enkrat na leto tukaj imeli kulturni dogodek. Razmišljamo, da bi bil desetega maja, na rojstni dan Ivana Cankarja, obenem je to tudi rojstni dan Ivanke Mestnik. Povabili bi umetnika in povezali šole, ki jih takšni dnevi bogatijo.«

»Vse sem dobila tukaj. To je bil mikro kozmus.«

O življenjski poti in knjigah se je z Ivanko Mestnik pogovarjala Carmen L. Oven. Obiskovalci so izvedeli marsikaj zanimivega. 86-letna pisateljica je večkrat poudarila, da je na njen rojstni kraj zelo navezana. »Draščo vas in vse prebivalce imam globoko v srcu, tudi ko sem drugje po svetu. Za vsakim, ki je odšel, mi je hudo. Vse sem dobila tukaj. To je bil mikro kozmus. Od tukaj je izhajalo vse. Otroštvo je res kot vodnjak, h kateremu hodimo kar naprej piti, kadar smo žejni,« pravi Mestnikova. Njen opus obsega 23 del tako za otroke kot za odrasle. Na vprašanje, ali še kaj ustvarja, odgovarja, da zaradi bolezni ne piše več.

Mestnikovo zasledimo tudi na seznamu v parku znanih Suhokranjcev. Pobudnica tega parka in projekta je nekdanja ravnateljica žužemberške osnovne pole mag. Jelka Mrvar, ki je na včerajšnji slovesnosti tudi spregovorila nekaj besed. Kot je povedala, je spominska soba pisateljici zagotovo v čast, Suhokranjcem pa v ponos.

Po besedah Mrvarjeve je Ivanka Mestnik pisateljica, ki je izjemno hitro in plodovito po koncu svoje poklicne poti »zažarela kot suhokranjska zvezda«. »Pred tem je bila znana in uspešna pedagoška delavka, učiteljica. S svojim žarom je znana pritegniti mlade ljudi in vzbuditi veselje do učiteljskega poklica. Zelo hitro je stopila v slovenski prostor kot pisateljica z že izbrušeno besedo,« poudarja Mrvarjeva in dodaja, da je edina Suhokranjka, ki je napisala tako veliko leposlovnih knjig. Še posebej ceni zgodovinski roman Grenki kruh, ki prikaže 200 let vzponov in padcev prebivalcev Suhe krajine.

Besedilo in fotografije: R. N.

