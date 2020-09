Akcija sofinanciranja sterilizacije lastniških mačk

21.9.2020 | 11:30

Simbolna slika (foto: arhiv, M. Ž.)

Sevnica - Sterilizacija lastniških mačk je po priporočilih stroke najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali in tudi Občina Sevnica ta ukrep sofinancira že vrsto let. Akcija bo na Veterinarski postaji Sevnica vnovič potekala od 28. septembra do 9. oktobra 2020 oziroma do porabe sredstev.

Redna cena sterilizacije je 69,78 evra, ob subvenciji pa soudeležba lastnika znaša 31,78 evra. Možnost sofinanciranja je omogočena lastnikom mačk z območja občine Sevnica. Naročila na Veterinarski postaji Sevnica zbirajo od 23. septembra dalje preko telefonske številke 07 81 60 210.

M. K.

