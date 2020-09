Sirec prevažal Maročane

21.9.2020 | 07:00

V soboto okoli 19. ure so policisti na območju Kočevja ustavili osebno vozilo z nameščenimi italijanskimi registrskimi tablicami. Ugotovili so, da je 51-letni državljan Sirije v vozilu prevažal tri državljane Maroka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Voznika osebnega vozila so policisti pridržali.

Zgorela elektro omarica

Včeraj ob 4.42 je v kraju Podgora, občina Straža, gorela samostoječa elektro omarica. Gasilci PGD Dolenja Straža so ogenj pogasili. Na kraju je bil tudi dežurni delavec Elektra Ljubljana, ki je izklopil elektriko. Omarica je uničena.

Kabli so se smodili

Sinoči ob 19.18 so se v Turjaškem naselju v Kočevju na gradbišču smodili kabli javne razsvetljave. Dežurni delavec Elektro Ljubljana je izklopil dovod elektrike, gasilci PGD Kočevje pa so zavarovali in preventivno pregledali kraj dogodka.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOČEVJE PRI ČRNOMLJU na izvodu proti cvetličarni;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MILIČI, TP PAUNOVIČI, TP ŽUNIČI;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA na izvodu Belko-Joh.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAL, izvod Kal.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TOPLICE.

ENadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREŠNIKI, izvod 1. PROTI OREŠJU;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI ZBURAH;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. STRMICA;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP KARTELJEVO, na izvodu DOL. KARTELJEVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica na območju TP Žabjek nizkonapetostni izvod Žurkov Dol med 8.15 in 14.15 uro in na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Rakonce in Preska med 8.30 in 11. uro.

M. K.