Krka edina še neporažena, Brežice zadale prvi poraz Nafti

21.9.2020 | 08:00

Simbolna slika (foto: arhiv; R. N.)

Nogometaši v 2. slovenski ligi so končali 8. krog. Lendavska Nafta je doživela prvi poraz, doma je izgubila z 1:2 proti Brežicam. Drugo zmago pa so vpisala Brda, ki so z 1:0 odpravila Jadran iz dekanov.

Že v soboto je vodilni Kalcer iz Radomelj gostoval v Kranju pri Triglavu in zanesljivo zmagal s 4:0 (2:0), pred novomeško Krko, ki je še edina neporažena v ligi, pa ima točko prednosti.

Krka je svojo nalogo prav tako opravila po pričakovanjih in zmagala v Beltincih s 4:2, pri čemer je Kaheem Parris dosegel tri zadetke. Tri gole je dosegel tudi Vice Kendeš ob zmagi Fužinarja proti Biljam s 5:0, Roltek Dob se je obdržal pri vrhu lestvice s slavjem na Ptuju (2:1), Primorje in Šmartno sta se razšla z 1:1, Krško pa je doma izgubilo proti velenjskemu Rudarju z 1:2.

- sobota, 19. september:

DRAVA - ROLTEK DOB 1:2 (1:0)

* Ptuj, gledalcev 100, sodniki: Borošak, Karmel, Sužnik.

* Strelci: 1:0 Bah (20.), 1:1 Levec (63.), 1:2 Šipek (86.).

* Drava: Milić, Kryeziu (od 77. Šlamberger), Kahrimanović (od 67. Piras), Marcius, Rogina, Lukić-Grančić, Martinčević, Gassmann, Ninkovic Quintana, Dodlek (od 44. Rogina), Bah.

* Roltek Dob: Čretnik, Avbelj, Šipek, Markuš, Račić, Vrhovnik (od 57. Levec), Kunstelj (od 57. Zenković), Petrovič, Tubić (od 62. Horvat), Jugovar (od 73. Hren), Rems.

* Rumeni kartoni: Bah, Kahrimanović; Račić, Markuš.

* Rdeči karton: /.

PRIMORJE EMUNDIA - ŠMARTNO 1928 1:1 (0:0)

* Ajdovščina, gledalcev 200, sodniki: Šmajc, Brezar, Kalan.

* Strelca: 1:0 J. Kodermac (57.), 1:1.Bukšek (62.).

* Primorje: Zagomilšek, Curk, Dedić, Karišić (od 74. L. Kodermac), J. Kuraj (od 46. Debenjak), Zavnik, Terziev, Nagode, Leban (od 78. Kopatin), J. Kodermac, Škarabot.

* Šmartno: Verdev, Pesjak, Verhovšek, Bukšek, Barič (od 90. Pavič Kac), Trop (od 46. Vezaj), Melavc, Križnik, Danijel (od 74. Purnat), Hrastnik, Trap.

* Rumeni kartoni: J. Kodermac, Leban, Nagode, Dedić; Hrastnik, Melavc, Križnik, Barič.

* Rdeči karton: /.

FUŽINAR VZAJEMCI - VITANEST BILJE 5:0 (2:0)

* Ravne na Koroškem, gledalcev 55, sodniki: Mertik, Smej, Herženjak.

* Strelci: 1:0 Florjanc (19.), 2:0 Kendeš (27.), 3:0 Horvat (53.), 4:0 Kendeš (58.), 5:0 Kendeš (63.).

* Fužinar: Marčič, Malešević (od 68. Vuksanović), Driessen, Kendeš (od 84. Veronik Soldo), Fasvald, Horvat (od 68. Ćoralić), Prša, Kovač (od 68. Turičnik), Florjanc, Turkuš (od 61. Jauk), Tsivelekidis.

* Bilje: Lipičar, Batič, Šturm, Štrukelj, Doplihar (od 59. Pušnar), Matić, Humar, Marc (od 70. Brešan), Žižmond (od 59. Polanc), Breganti (od 59. Koron), Perko (od 78. Bučinel).

* Rumena kartona: Turkuš; Batič.

* Rdeči karton: /.

BELTINCI KLIMA TRATNJEK - KRKA 2:4 (0:2)

* Beltinci, gledalcev 250, sodniki: Žganec, Kolenc, Frece.

* Strelci: 0:1 Parris (31.), 0:2 Vešner Tičić (41.), 1:2 Mršič (56.), 2:2 Kristl (68.), 2:3 Parris (90.), 2:4 Parris (90.).

* Beltinci: Zver, Andrejč (od 63. Kuzma), Verbič, Sočič (od 84. Žalik), Kristl, Raduha (od 84. Balažic), Maučec, Mršič, Zeljković, Verunica, Mörec.

* Krka: Pintol, Bedek, Ejup, Filipčič, M. Brekalo, I. Brekalo (od 46. Jašaragič), Vrandečič, Huč (od 60. Kastrevec), Kambič, Anthony Parris, Vešner Tičić (od 85. Hrka).

* Rumeni kartoni: Verbič, Kristl, Raduha, Andrejč, Balažic; Ejup.

* Rdeči karton: Kastrevec (78.).

KRŠKO - RUDAR VELENJE 1:2 (0:2)

* Krško, gledalcev 50, sodniki: Ponis, Habibović, Gornik.

* Strelci: 0:1 Koprivnik (26.), 0:2 Beciri (41.), 1:2 Đurić (90.).

* Krško: Kramer, Brezina, Anković (od 59. Đurić), Radić, Brkić (od 52. Korošec), Budimir, Smiljanić (od 88. Marić), Mrvič, Vrdoljak, Domić, Pranjić.

* Rudar: Mihelak, Jovan, Kašnik, Lovenjak, Beciri (od 90. Turinek), Trifković, Koprivnik (od 71. Žurga), Pušnik, Hrovat, Jovanović (od 77. Panadić), Martinovič.

* Rumeni karton: Beciri.

* Rdeči karton: /.

TRIGLAV - KALCER RADOMLJE 0:4 0:2)

* Kranj, gledalcev, sodniki: Kovačič, Skok, Burjan.

* Strelci: 0:1 Kregar (2.), 0:2 Cerar (15.), 0:3 Varga (72.), 0:4 Nuhanović (89.).

* Triglav: Čadež, Pokorn, Šalja, Dodig (od 46. Žgajner, od 77. Bojić), Ivetić, Udovič, Kumer, Kopač, Vuković (od 46. Čeh), Petric, Beader.

* Kalcer: Šugić, Ihbeisheh, Jazbec, Brolih, Blaić, Trdin (od 70. Jakovljević), Pišek (od 67. Zabukovnik), Nuhanović (od 90. Pogačar), Kregar (od 90. Đuzić), Cerar, Varga (od 90. Nikolić).

* Rumeni kartoni: Brader, Udovič, Čeh; Blaić.

* Rdeči karton: /.

- nedelja, 20. september:

BRDA - JADRAN DEKANI 1:0 (0:0)

* Vipolže, gledalcev 100, sodniki: Matoša, Praprotnik, Todorović.

* Strelec: 1:0 R. Bužinel (66.).

* Brda: Bužan, Gajić, Radovanović, Frelih, Schweiger, Matič, R. Bužinel, Bric (od 86. Ju. Bužinel), Tatili (od 68. Battaino), Marinič, Vodeb (od 90. Ja. Bužinel).

* Jadran: Jurca, Močić, Zyba, Kene, Babič, Klavora, Vitezica, Kašiković (od 54. Jakomin), Perhavec, Frešer (od 73. Piciga), Šolaja (od 76. Muhammad).

* Rumeni kartoni: R. Bužinel; Kene, Zyba, Močić.

* Rdeči karton: /.

NAFTA 1903 - BREŽICE TERME ČATEŽ 1:2 (1:1)

* Lendava, gledalcev 320, sodniki: Lacković, Perger, Lahovič.

* Strelci: 0:1 Predanič (17.), 1:1 Haljeta (46.), 1:2 Sokler (85./11 m).

* Nafta: Raduha, R. Pirtovšek, Bolla, Haljeta, Bizjak (od 70. Vinko), Oštrek, Körmendi, Novinič, Paku (od 66. Szabo), Ubochioma, Židan.

* Brežice: Kruljac, Hasan, Lipec, Sokler, Jurečič (od 58. Judež), Martić, Pajaziti (od 66. Rešetič), Božič, Predanič (od 77. Drugovič), Sivonjić, Felja.

* Rumeni kartoni: Židan, Bolla, Haljeta, Körmendi; Martič, Hasan, Božič.

* Rdeči karton: /.

* Lestvica:

1. Kalcer Radomlje 8 7 0 1 22:5 21

2. Krka 8 6 2 0 24:9 20

3. Roltek Dob 8 6 0 2 23:11 18

4. Nafta 1903 8 5 2 1 23:6 17

5. Brežice Terme Čatež 8 5 1 2 11:9 16

6. Vitanest Bilje 8 4 1 3 10:14 13

7. Beltinci Klima Tratnjek 8 4 0 4 17:15 12

8. Fužinar Vzajemci 8 3 2 3 21:13 11

9. Rudar Velenje 8 3 1 4 9:12 10

10. Triglav Kranj 8 3 0 5 8:12 9

11. Primorje eMundia 8 2 3 3 7:12 9

12. Krško 8 2 1 5 9:17 7

13. Šmartno 1928 8 2 1 5 7:24 7

14. Brda 8 2 0 6 3:23 6

15. Jadran Dekani 8 1 2 5 7:9 5

16. Drava Ptuj 8 1 0 7 10:20 3

STA; M. K.