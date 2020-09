Ujemi ritem življenja

21.9.2020 | 09:30

Na predstavitvi nove knjige Irene Potočar Papež, ki jo je vodil Rado Trifković (na levi), sta nastopila Anja Avbar in Primož Hudoklin.

Irena Potočar Papež

Med 14 poslovnimi ženskami je v knjigi svojo zgodbo povedala tudi Novomeščanka Irena Vide s TV Novo mesto.

Novo mesto - Življenje je lepo, zaljubljena sem v življenje, pravi Novomeščanka Irena Potočar Papež, univ. dipl. pedagoginja in prof. slovenščine, ki se je že pred leti odločila za samostojno podjetniško pot kot predavateljica o slovenskem jeziku, komuniciranju, poslovnem bontonu, organizaciji dogodkov, javnem nastopanju, retoriki ipd. za različne ciljne skupine ter motivacijska govornica.

Nedavno je izdala svojo novo knjigo, že šesto po vrsti, z naslovom Ujemi ritem življenja, knjigo o osebnem menedžentu in kako voditi sebe.

V dobrih dvesto strani obsežni knjigi spregovorijo pomembne splošne vrednote, ki vsaj avtorici usmerjajo in vodijo življenje, podkrepila pa jih je z resničnimi zgodbami, v katerih bo morda kdo od bralcev naše odgovore na svoja vprašanja, dileme, probleme.

Od vseh vrednot, kot so ljubezen, spoštovanje, prijaznost, pozitivna samopodoba, sočutje, vztrajnost itd., avtorici največ pomeni hvaležnost.

Kot pravi v knjigi pisec spremne besede logoterapevt mag. Martin Lisec, »avtorica na podlagi svojih izkušenj, prigod, doživetij in spoznanj slikovito in neposredno opozarja na ključno resničnost: če želimo v življenju ohranjati ravnovesje moramo ujeti ritem življenja, kajti ritem vzpostavlja urejenost, kozmos, kot so to poimenovali stari Grki, izguba ritma vodi v kaos, nered in razpad sistema.«

Del knjige so prispevala tudi t. i. gostujoča peresa - 14 uspešnih poslovnih žensk, ki jih je avtorica spoznala na poslovni poti. Razkrile so osebne zgodbe, »formule« za svoj ritem življenja, kar daje knjige poseben pečat. Večina od njih se je udeležila včerajšnje predstavitve knjige v lokalu Under The Moonlight lounge v Bršljinu in nagovorila zbrane.

Z njimi je simpatično poklepetal voditelj prireditve Rado Trifković. Dogodek sta glasbeno obogatila pevka Anja Avbar in kitarist Primož Hudoklin.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija