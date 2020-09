Bogdan Fink: V primeru Primoža Rogliča sta zgodbo naprej potegnila Adria Mobil in Krka

21.9.2020 | 14:00

Bogdan Fink (foto: arhiv; Sportida)

Jani Brajkovič in Tadej Pogačar na Dirki po Sloveniji leta 2018 (arhiv; Sportida)

Direktor novomeškega kolesarskega kluba Adria Mobil, ki je organizator dirke po Sloveniji, Bogdan Fink ni pričakoval, da bi lahko Tadej Pogačar v soboto v kronometru premagal Primoža Rogliča in mu vzel rumeno majico. Predstave obeh je dvignil v nebo, hkrati pa izrazil upanje, da oba zvezdnika prihodnje leto pozdravi na dirki po Sloveniji.

O razpletu dirke po Franciji in epski predstavi v sobotnem kronometru je imel podobno mnenje kot ostali kolesarski strokovnjaki. "Ne, nisem pričakoval tega. Še posebej ne, ker sta imela Primož in njegova ekipa vseskozi dirko v rokah. Primož je ponavadi takšne kronometre vedno reševal v svojo korist. Zdaj mu pač enostavno ni šlo," je sprva dejal direktor Adrie Mobila.

Za vožnjo Pogačarja sploh še niso našli besede; to se doslej ni dogajalo ...

O Pogačarjevi simultanki na Planche des Belles Filles je dodal naslednje: "Tako, kot je on v soboto odpeljal, to je fenomenalno, neverjetno ali pa mogoče sploh še niso našli besede v slovenskem jeziku, da bi se izrazili z eno besedo, kako je opravil s tem nenavadnim, težkim kronometrom, ki je vseboval vse, kar mora vsebovati vrhunsko dirkanje."

Primerjal je tudi način tritedenskega dirkanja obeh slovenskih zvezdnikov, ki sta v Parizu stala na prvih dveh stopničkah v generalni razvrstitvi.

"Po bitki je lahko biti general, ampak pri Jumbo-Visma so sestavili izjemno ekipo, ki je vodila dirko. Ne bom dejal, da so počeli, kar so želeli, ampak so obvladali sceno tri tedne. Tadej se je tej ekipi samo priključil. Dvakrat mu je dal Jan Polanc obroč, kolo. Vse ostalo pa so bili bolj kozmetični popravki. Vse je moral narediti sam. Zato je na koncu ta razplet za nas in za vse v kolesarskem svetu velik šok, ker po treh tednih tega nihče ni pričakoval."

"Na takšen način, kot je Tadej dobil ta Tour, brez prave ekipe, bo težko sploh še kdaj kdo zmagal. To se doslej ni dogajalo," je dodal Fink.

Kot direktor najuspešnejšega slovenskega kluba bi seveda rad videl, da bi kolesarstvo na sončni strani Alp na tem uspehu gradilo lepo prihodnost.

"Tour je morda celo največji večdnevni dogodek, vsaj največji, ki ga bodo v športu organizirali letos."

Če ne bi bilo slovenskega gospodarstva, ki vlaga v klube, te eksplozije ne bi bilo

"Ob takih zadevah se pozablja, da je moralo za to eksplozijo veliko ljudi delati in vlagati. Če tukaj ne bi bilo slovenskega gospodarstva, ki vlaga v klube, te eksplozije ne bi bilo. Pri nas sta v primeru Primoža Rogliča zgodbo naprej potegnila Adria Mobil in Krka, pri Tadeju so bili drugi, imeli smo mladinskega svetovnega prvaka Mateja Mohoriča, ki so ga naprej peljali drugi. To pomeni, da je to rezultat dela po klubih."

"V klubih dobro delamo, imamo odlične trenerje, stik s svetovnim vrhom. In to je ena od stvari, ki jih ne smemo pozabiti. Da je prišlo do te eksplozije, je moral nekdo vlagati, zato zahvala s tega mesta prav vsem," je razložil Fink.

Pogačar in Roglič spet na Dirki po Sloveniji?

Kot direktor največje profesionalne kolesarske dirke pri nas upa, da bo lahko naslednje leto na njej pozdravil tako Pogačarja kot Rogliča. "Mi si prizadevamo, da bi prihodnje leto dirko organizirali. In prizadevamo si, da bi nanjo vedno prišli vsi najboljši slovenski kolesarji. To je cilj tudi v prihodnje."

Doslej sta se Roglič in Pogačar na dirki po Sloveniji že srečala. To se je zgodilo leta 2018, ko je Roglič ugnal vso konkurenco, Pogačar pa je kot 19-letnik osvojil odlično četrto mesto. Po mnenju sogovornika, bi novo srečanje obeh zvezdnikov predstavljalo mokre sanje slovenskih kolesarskih navijačev.

Kako pa Bogdan Fink vidi prihodnost obeh Slovencev, glede na to, da sta na različnih polih tudi kar se tiče starosti. "Zagotovo je Tadej bodoča zvezda, ki bo še dolgo časa na vrhu kolesarstva. Pri 21, 22 letih gre za najmlajšega zmagovalca Toura po letu 1904. Oba sta res top zvezdi kolesarstva in sploh nimam besed, s katerimi bi opisal dosedanji karieri in opravljeno delo."

"Primož bo pri Jumbo-Vismi vsaj do 2023 in prepričan sem, da nas bo še naprej razveseljeval, kot je to počel doslej. Kar se teh dveh tiče, imamo navijači in kolesarska javnost sladke skrbi," je še zaključil Fink.

