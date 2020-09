Nesrečo povzročil 16-letni mopedist; otrok s skirojem trčil v avtomobil

21.9.2020 | 10:40

Simbolna slika (foto: Profimedia)

Včeraj nekaj po 17. uri se je zgodila prometna nesreča na Kočevarjevi ulici v Novem mestu. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 16-letni voznik mopeda, ki je v križišču izsilil prednost vozniku osebnega avtomobila. Mopedist je po trčenju padel in se lažje poškodoval.

Povzročitelja nesreč pod vplivom alkohola

O prometni nesreči v Soteski so bili policisti obveščeni včeraj nekaj pred 18. uro. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 27-letni voznik osebnega avtomobila peljal po regionalni cesti iz smeri Straže proti Dvoru. V Soteski naj bi med vožnjo zaspal, izgubil oblast nad vozilom, zapeljal preko nasprotnega smernega vozišča in trčil v varovalno ograjo. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,61 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Kršitelj je v vozilu prevažal še dva potnika, ki prav tako nista bila poškodovana.

Davi okoli 3.30 so bili na PO Novo mesto obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo dve osebi, ki naj bi se poškodovali v prometni nesreči. Policisti PP Novo mesto so zbrali obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila na Gorjancih, na območju Javorovice. Po prvih ugotovitvah je 31-letni voznik osebnega avtomobila pri vožnji po travniku izgubil oblast nad vozilom, trčil v skalo in se z vozilom prevrnil. Po podatkih iz bolnišnice je povzročitelj nesreče utrpel hujše poškodbe, potnica v vozilu pa je lažje poškodovana. 31-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,41 miligrama alkohola. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo.

Kršitelja pridržali - vozil pod vplivom drog

Policisti PP Novo mesto so v noči na soboto na Šmarješki cesti ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test, ki je potrdil, da 19-letni kršitelj vozi pod vplivom prepovedanih drog. Odrejen mu je bil tudi strokovni pregled, ki pa ga je odklonil. Policisti so 19-letnega kršitelja odpeljali v prostore za pridržanje, mu zasegli manjšo količino posušene konoplje, uvedli postopek o prekršku in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zasegli štirikolesnik

V noči na nedeljo so črnomaljski policisti v Črnomlju ustavili voznika neregistriranega štirikolesnika. Med postopkom so ugotovili, da 61-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu štirikolesnik zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Otrok s skirojem v avto

Včeraj okoli 15.30 sta bila na Polici v Grosuplju v prometni nesreči udeležena voznica osebnega vozila in otrok s skirojem. Ta se je otrok peljal po cesti, pri tem pa zapeljal na glavno cesto v trenutku, ko se je po njej pravilno pripeljala voznica osebnega vozila. Otrok je trčil v bok vozila in se lažje poškodoval.

Poskus izmika mejni kontroli

Na mejni prehod Obrežje je v petek na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila turških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in na podvozju tovornega vozila našli dva državljana Afganistana, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti PU Novo mesto so med 18. 9. in 21. 9. na območju Preloke, Ručetne vasi, Brega pri Sinjem Vrhu (PP Črnomelj), Novega mesta, Mirne Peči (PP Novo mesto), Sel pri Dobovi in Jesenic na Dolenjskem (PP Brežice), izsledili in prijeli 34 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s s 25 državljani Afganistana, sedmimi državljani Maroka, državljanom Irana in državljanom Kosova še niso zaključeni.

M. K.