Včeraj potrdili 50 okužb; en nov primer v Novem mestu

21.9.2020 | 12:50

Včeraj so v Sloveniji opravili 984 testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 50 okužb. V bolnišnicah se zdravi 70 bolnikov s covidom-19, od tega jih 14 potrebuje intenzivno zdravljenje. S pomočjo ventilatorja diha 12 bolnikov. Včeraj ni umrl noben bolnik s covidom-19.

V domačo oskrbo so odpustili enega bolnika s covidom-19. Trenutno je v državi 1280 aktivnih okužb.

Med okuženimi, ki so jih potrdili včeraj, je šest zaposlenih v zdravstvu, en primer pa je med oskrbovanci domov za starejše in en med zaposlenimi v domu.

Skupaj je bilo doslej v Sloveniji potrjenih 4470 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 142 bolnikov s covidom-19.

Po občinah

Okužbo z novim koronavirusom so včeraj potrdili v 30 občinah po Sloveniji. Po pet primerov so odkrili v Ljubljani, Mariboru in Slovenskih Konjicah, tri v Slovenski Bistrici, po dva pa v Celju, Žalcu, Šentilju, Vojniku in Sveti Ani. Največ aktivnih okužb imajo v Ljubljani (278), Mariboru (123), Kranju (45), Pivki (35) in Braslovčah (34).

En primer so včeraj zaznali tudi v Novem mestu.

M. K.