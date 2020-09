Vdrl se je lesen podest, ženska padla v globino; kradli tudi piščance, zajce in krompir

21.9.2020 | 11:30

Policisti PP Sevnica so bili v soboto obveščeni o nesreči pri delu, kjer naj bi se ena oseba huje poškodovala. Zbrali so obvestila, opravili ogled in ugotovili, da je 44-letna ženska opravljala dela na lesenem podestu v stanovanjski hiši. Ko je stopila na desko, se je ta odlomila, ženska pa je padla z višine okoli 2,7 metra. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za hujše poškodbe. Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

Zaščitili žrtev nasilja

Policisti PP Krško so včeraj posredovali zaradi nasilja v družini. Zaščitili so žrtev, nad katero je 33-letni moški izvajal fizično in psihično nasilje in mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Moškega bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Vlomi in tatvine

V noči na petek je v Ločni v Novem mestu neznanec na dvorišču podjetja prerezal ponjavo tovornega vozila in poskušal vlomiti v skladiščni prostor. Ukradel ni ničesar, s poškodovanjem ponjave in objekta pa je povzročil za okoli 3000 evrov škode.

Na Zdolah na območju PP Krško je v petek nekdo iz odklenjene kleti stanovanjske hiše odnesel več pločevink in steklenic z alkoholnimi pijačami in živila.

Na območju Stražnjega Vrha je nekdo skozi vhodna vrata vlomil v počitniško hišo in ukradel prehrambene izdleke.

V noči nedeljo je v Novem mestu neznanec skozi okno vlomil v prostore prodajalne. Pregledal je prostore in našel ter ukradel denar.

V Gorenjih Laknicah je v noči na soboto nekdo vlomil v pomožni objekt in odpeljal15 piščancev, tri zajce in okoli 30 kg krompirja. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 400 evrov.

Na Površju na območju PP Krško je med 18. 9. in 20. 9. neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je denar. Z vlomom in tatvino je lastnike oškodoval za okoli 1000 evrov.

V Smolenji vasi je včeraj med 20. in 22. uro nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in izmaknil denar in zlat nakit.

V Podhosti na območju PP Dolenjske Toplice je minulo noč nekdo z dvorišča stanovanjske hiše odpeljal odklenjen osebni avtomobil Renault clio, rdeče barve, letnik 1999, registrskih oznak LJ 82-68L.

V okolici Grosuplja pa so vlomili v hišo ter ukradli pištolo. Skupna škoda znaša okoli 600 evrov.

