Tožilstvo ponudilo 25 let, Turk umora ne priznava

21.9.2020 | 17:05

Borut Turk je obtožen zahrbtnega in brezobzirnega umora

Turkova odvetnika Jurij Redek in Borut Škerlj (desno)

Okrajna državna tožilka Maja Hutar (levo) in pooblaščenka oškodovancev Anita Klobučar

Predobravnavnega naroka so se udeležili tudi svojici pokojne Romane Muhič: oče Branko, sestra Bojana in mama Lilijana.

Novo mesto - »Glede na to, česar me bremenite in kar je prebrala tožilka, moram reči, da krivde ne priznavam,« je s tresočim glasom danes na okrožnem sodišču v Novem mestu povedal Borut Turk, ki ga obtožnica bremeni, da je 23. februarja letos v Potoku pri Straži umoril svojo partnerko Romano Muhič.

Okrajna državna tožilka Maja Hutar je za primer priznanja krivde na današnjem predobravnavnem naroku Turku ponudila enotno kazen 25 let zapora, in sicer 23 let in šest mesecev za kaznivo dejanje umora, ki naj bi ga Turk zagrešil na zahrbten način in iz brezobzirnega maščevanja, ter dve leti za lahko telesno poškodbo, ki jo je prizadejal Semirju Hasanoviću, ki je pokojni Romani skušal pomagati.

»Borut Turk je 23. februarja 2020 okoli 11. 30 na naslovu Potok 4a po tistem, ko mu je Romana Muhič povedala, da je njunega razmerja konec in da želi, da odide iz njunega skupnega bivališča, to iz brezobzirnega maščevanja in zahrbtno napadel z nožem in jo večkrat zabodel z namenom, da se ji maščuje in jo umori. Dvakrat jo je zabodel v predel hrbta, najmanj trikrat v predel prsnega koša, enkrat v bok, večkrat pa jo je porezal tudi po vratu in rokah, zaradi česar je ta na kraju umrla,« je prebrala tožilka Hutarjeva in dodala, da je Turk po tem napadel še Hasanovića, ki je hotel zaščititi Romano, in ga pri tem nožem porezal po roki.

Obramba: Ni šlo za umor

Turkov odvetnik Borut Škerlj je pred izrekom svojega varovanca o krivdi povedal, da tožilstvo Turku očita hudo obliko kaznivega dejanja, ki naj bi bilo storjeno na zahrbten in brezobziren način, da pa tega ni dokazalo. Prepričan ne tudi, da kvalifikacija kaznivega dejanja ni prava, saj naj bi šlo za uboj in ne za umor. »Zaradi tega smo v težki situaciji glede priznanja krivde,« je poudaril Škerlj in predlagal sodišču, naj to najprej določi pravo kvalifikacijo dejanja, čemur bi sledila pogajanja s tožilstvom glede priznanja krivde. »V nasprotnem primeru nas sodišče sili v dolgotrajen, naporen in težak postopek,« je opozoril Škerlj.

Okrožna sodnica Betka Šimc je predlog zavrnila in pojasnila, da sodišče v tej fazi postopka ne more razčiščevati pravne kvalifikacije kaznivega dejanja, sploh da pri izreku sodbe ni vezano na kvalifikacijo ampak na opis dogodka.

Dolgo in mučno sojenje

Sojenje Turku, ki je na novomeško sodišče prišel iz pripora v Ljubljani, se bo tako s prvo obravnavo začelo 16. novembra. Obeta se dolgo in mučno sojenje, kjer bo, kot je razbrati iz seznama prič, ki sta jih podala obramba in tožilstvo, veliko razčiščevanja odnosov v družini Muhič-Turk. Ta del obravnave bo predvidoma zaprt za javnost. Poleg stališča, da ni šlo za umor ampak za uboj, bo obramba bo svojo strategijo očitno utemeljevala tudi na domnevni Turkovi osebnostni motnji in na vplivu njegovega zdravstvenega stanja na njegovo sposobnost obvladovanja in razumevanja posledic njegovega dejanja.

Besedilo in fotografije: Boris Blaić

