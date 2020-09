FOTO&AVDIO: 8. Dobrodelni Trimmigo - Za prostovoljne gasilce zbrali pet tisoč evrov

22.9.2020 | 09:20

Mirna - V soboto, ko je jesensko sonce božalo dolenjsko pokrajino, je bil na Mirni že 8. dobrodelni tek po Trimmigo, trim stezi Mirna-Gorenja vas. Kot sporočajo iz mirnske občinje, jo je najhitreje pretekel mladi Tjaš Pelko med moškimi, med ženskami pa je bila prva Anja Fink. Na dobrodelni prireditvi so organizatorji z donacijami in prostovoljnimi prispevki zbrali skoraj pet tisoč evrov.

V sporočilu za javnost pojasnjujejo, da so mirnski prostovoljci, združeni pod okriljem Društva za šport, kulturo in Partizan Mirna, že osmo leto zapored pripravili dobrodelno prireditev, letos prilagojeno novim okoliščinam. Zbrani denar (z donacijami do sobotne prireditve in s prostovoljnimi prispevki v soboto so zbrali skoraj pet tisoč evrov) bodo donirali štirim gasilskim društvom v občini – PGD Mirna, Selo pri Mirni, Ševnica in Voljče Njive. »Za gasilce ... iz več razlogov: eden je ta, da so nam že v preteklih letih pomagali pri organizaciji, drugi pa ta, da so letos zaradi koronakrize ob dobršen denar, ker niso mogli organizirat veselic. Tako kot vsako leto – z organizacijo sem zelo zadovoljen, k sreči nam služi tudi vreme, tako da v bistvu vse poteka po planu,« je povedal vodja organizacijskega odbora prireditve Igor Kašič.

Poveljnik gasilskega poveljstva občine Mirna Andrej Zupančič: »Letos smo bili zaradi razmer, ki so nastale – se pravi korone – prikrajšani na vseh področjih, izobraževanja, tekmovanja ... Tudi glavni del prihodka nam je odpadel, torej tradicionalne veselice. Zelo smo bili veseli, da se je društvo odločilo, da nam pomaga, da si s temi sredstvi vsaj malo pokrijemo opremo, ki je nujno potrebna za reševanje v primeru nesreč.«

Gasilci bodo zbrani denar namenili nakupu lutke za učenje oživljanja s pomočjo AED, s pomočjo katere bodo svoje znanje o prvi pomoči pri srčnem zastoju delili med ostalimi gasilci in občani, in nakupu osebne zaščitne opreme za operativne gasilce.

Dogodka se je kot vsa leta doslej udeležil tudi župan Občine Mirna Dušan Skerbiš. Kot je obljubil ob potrditvi na občinskem svetu, dodatek za covid-19 namenja v dobrodelne namene – za dobrodelni Trimmigo je prispeval 200 evrov, posebno donacijo pa je namenil tudi vsakemu posameznemu prostovoljnemu gasilskemu društvu. »Namen je zanesljivo dober, kajti gasilci so zelo aktivni in vedno pripravljeni pomagati. Zelo sem ponosen na gasilce, zelo sem ponosen na prostovoljce, ki organizirajo dobrodelni tek – to je osmi po vrsti. Računam na to, da bo uspel in da bodo tako gasilci kot organizatorji zadovoljni, kot sem tudi jaz kot župan občine Mirna zadovoljen, da prostovoljci pomagajo prostovoljcem,« je povedal župan Dušan Skerbiš.

Že drugo leto zapored je mirnska dobrodelna prireditev del tekaškega pokala Teki Dolenjske. V soboto je bil najhitrejši Tjaš Pelko (AK Sevnica) s časom 20:49 (rekord ostaja pri njegovem klubskem kolegu Mihi Povšiču, ki letos ni tekel - 20:27), drugi je bil Tadej Osvald in tretji Uroš Avguštinčič, med ženskami pa je zmagala Anja Fink (23:15) pred Kristino Souidi in Barbaro Andolšek, še sporočajo iz Občine Mirna.

M. K.

