Ogenj uničil tri avtomobile, nadstrešek, drvarnico, uto in ostrešje hiše ter ožgal fasado

22.9.2020 | 07:00

Včeraj ob 15.10 uri je v ulici Pod progo v Semiču zagorelo osebno vozilo, parkirano pod nadstreškom pri hiši. Požar se je razširil še na dve vozili, pa na nadstrešek velikosti 10 x 6 metrov, gospodarsko poslopje-drvarnico velikosti 6 x 4 metre, vrtno uto velikosti 3 x 3 metre ter na 50 kvadratnih metrov fasade in ostrešje stanovanjske hiše. Požar so pogasili gasilci PGD Kot-Brezje, Semič, Štrekljevec, Stranska vas, Črešnjevec, Gradnik in Črnomelj. Na kraju požara sta bila dežurna delavca Elektra Ljubljana in Komunale Črnomelj. Aktivirana je bila ekipa prve pomoči Civilne zaščite Občine Semič. Ogenj je popolnoma uničil tri avtomobile, nadstrešek, drvarnico, uto in ostrešje stanovanjske hiše ter ožgal fasado.

Padel motorist

Ob 18.01 je na cesti Mali Slatnik-Veliki Slatnik, občina Novo mesto, padel motorist. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so poškodovanega oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Odpirali vrata in odstranjevali sršene

Ob 18.12 si je občanka na Cesti krških žrtev v Krškem zaklenila ključe v vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so vozilo s strokovnim posegom odprli.

Ob 18.11 so v naselju Orehovo, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica odstranili sršenje gnezdo iz ostrešja stanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI GOMBIŠČU, TP GOMBIŠČE, TP VEL. DOLE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZIDANI MOST.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOČKA 1;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMUK;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRTAČA 2;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRAŠNJI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POGANSKE NJIVE;

- od 8:00 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJOŠT, TP HRIB PRI OREHKU;

- od 9:00 do 10:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BENDJE, TP SLATENSKA GORA, TP KRIŽE, TP VEL. SLATNIK, TP HRIBI PRI VEL. SLATNIKU, TP PETELINJEK, TP SMOLENJA VAS1.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA1;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA LIPA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto med 8. in 12. uro na območju TP Drnovo nizkonapetostni izvod proti cerkvi, Zakot in med 8. in 13. uro na območju TP Krško Narpelj nizkonapetostni izvod Narpelj vodovod-Žigante; na področju nadzorništva Brežice med 7.30 in 11. uro na območju TP TRZ 1 (Tehnični remontni zavod 1) ter med 6. in 7. uri ter med 19. in 20. uro na območju TP Zakot 3 in Zakot 4; na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 9.30 uro na območju TP Tolsti vrh in med 10. in 12. uro na območju TP Lokve ter na področju nadzorništva Sevnica med 8.15 in 14:15 uro na območju TP Žabjek nizkonapetostni izvod Žurkov dol.

M. K.