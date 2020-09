Energetska obnova dobovske šole in športne dvorane ter gradnja novega vrtca

22.9.2020 | 08:30

V septembru intenzivno potekajo dela energetskih obnov objektov v lasti Občine Brežice, ki se izvajajo v javno zasebnem partnerstvu. V Dobovi se bližajo zaključku dela energetske obnove šole in športne dvorane, pripravljena je tudi gradbena jama za novi vrtec, za katerega je bilo najprej potrebno porušiti stari objekt. Dela na gradbiščih ob šoli potekajo v skladu z načrti, vrednost vseh del v letu 2020 znaša 1,7 milijona evrov, sporočajo iz občine. Prizorišče investicij je obiskal župan Ivan Molan in se seznanil s tem, kako poteka delo v nekoliko drugačnih razmerah.

Močan investicijski cikel

V letu 2020 poteka v občini Brežice močan investicijski cikel, še posebej na področju izobraževanja ter predšolske vzgoje in varstva. Poleg vrtca v Artičah se nov vrtec gradi tudi v Dobovi, ob OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova. V času počitnic je občina preuredila podstrešje dobovske osnovne šole z namenom pridobitve novih učilnic, ker je šola nekaj učilnic v pritličju namenila za igralnice vrtca v času rušenja in gradnje nove stavbe vrtca. V večini prenovljenih prostorov na podstrešju pouk že poteka, nekaj prostorov pa se še ureja, je pojasnila ravnateljica Ivana Baškovič. Vrednost urejanja prostorov na podstrešju, kjer je šola pridobila tudi dodatne prostore za shranjevanje učnih pripomočkov, je znašala dobrih 88.000 evrov.

Objekt starega vrtca je porušen, pripravljena je gradbena jama za novi vrtec in narejeni oporni zidovi ob zelenih površinah. Novozgrajeni vrtec bo pet oddelčni v velikosti 817,35 m2 neto tlorisne površine, imel bo zelene površine namenjene igri na prostem, urejena bodo parkirišča in priključek do ceste. Župan Občine Brežice Ivan Molan je dejal, da se tudi sam veseli čimprejšnje izgradnje vrtca, ki bo rešil prostorsko stisko in omogočil nemoteno delo tako v vrtcu in šoli kot v športni dvorani. Rok za dokončanje gradnje novega vrtca je 30. 10. 2021.

Na občini dodajajo, da poleg gradnje vrtca potekajo v Dobovi tudi dela namenjena energetski obnovi šolske stavbe in športne dvorane. Izolacija fasade, ki jo krasijo pisane barve, se zaključuje, zamenjana so bila nekatera okna, urejena senčila, šolska jedilnica ima izoliran strop, obnovljen je tudi hodnik, ki povezuje šolo s športno dvorano. Izvajalec pripravlja še vrtine za toplotno črpalko, ker bo v sklopu energetske obnove zamenjan vir energije.

Energetske prenove je deležna tudi športne dvorana, izvedena je izolacija fasade, zamenjano stavbno pohištvo, izolirana streha, sanirana razsvetljava, prenovljen prezračevalni sistem in urejeno pasivno hlajenje športne dvorane. Skupna vrednost energetske prenove znaša 579.000 evrov za športno dvorano in 755.000 evrov za šolsko stavbo.

Kot je dejala ravnateljica dobovske osnovne šole Ivana Baškovič, poteka energetska obnova objekta tudi na njihovi podružnični šoli v Kapelah, kjer se izvajajo dela sanacije razsvetljave in prenova ogrevalnega sistema evrov v vrednosti dobrih 94.000 evrov. Ravnateljica opisuje delo v neposredni bližini treh gradbišč kot »Pestro, a bomo zmogli!«, še sporočajo iz Občine Brežice.

M. K.

