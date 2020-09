Ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva nespremenjeni

22.9.2020 | 07:00

Regulirani ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva bosta tudi v prihodnjih 14 dneh postavljeni pri enem evru, potem ko je vlada nekoliko zvišala trošarine za bencine in plinsko olje za pogon. Konec meseca se sicer izteče uredba, po kateri vlada regulira cene goriv, ministrstvo za gospodarstvo pa ne razkriva, ali bo predlagalo deregulacijo.

S spremembo pri trošarinah bosta ceni obeh energentov na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest še dva tedna ostali pri enem evru za liter.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.

Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov velja do 30. septembra, zato bo vlada v prihodnjih dneh morala odločiti, ali takšen sistem ohrani. V preteklosti je sicer gospodarsko ministrstvo že večkrat predlagalo popolno liberalizacijo cen naftnih derivatov, vendar pri tem ni bilo uspešno.

Na gospodarskem ministrstvu, ki je pristojno za področje kontrole cen na trgu naftnih derivatov so pojasnili le, da ob vsakem izteku te uredbe "pripravijo ustrezno gradivo v zvezi s kontrolo cen na področju naftnih derivatov".

