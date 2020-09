FOTO: Kolesarski poligon na Vidmu zaživel

22.9.2020 | 10:30

Krško - Z otvoritveno vožnjo učencev OŠ Jurija Dalmatina Krško so včeraj na Vidmu uradno namenu predali kolesarski poligon ali kolopark, sporočajo iz Občine Krško.

Potem ko je bilo 25. novembra 2019 izdano gradbeno dovoljenje, še prej pa spremenjen prostorski akt, so se na Vidmu na območju nekdanjega doma za starejše v Krškem lanskega decembra začela dela izgradnje kolesarskega poligona, ki so se letos zaključila. Na 720 kvadratnih metrih skupne površine je 320 kvadratnih metrov steze, primerne za vse vrste koles, rolke, rolerje in skiroje. Občina Krško je za naložbo namenila nekaj več kot 45.000 evrov. Novo pridobitev v mestu je pozdravila tudi predsednica sveta KS mesta Krško mag. Nataša Šerbec, ki je poudarila pomen gibanja, predvsem za mlade.

S plesom so otvoritveno slovesnost, ki jo je povezovala učenka OŠ Jurija Dalmatina Krško Uma Učakar, popestrile učenke 9. razreda OŠ Jurija Dalmatina Krško, še sporočajo iz občine.

M. K.

Galerija