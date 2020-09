Novomeška bolnišnica ima postelj za okužene dovolj, a premalo kadra

22.9.2020 | 14:50

Splošna bolnišnica Novo mesto je negovalni oddelek uredila v stavbi stare interne bolnišnice, ki je bila to poletje deležna prenove. (Foto: arhiv; B. B.)

Novo mesto - Splošna bolnišnica Novo mesto je pripravljena na sprejem bolnikov s covidom-19. Zaenkrat lahko zanje zagotovijo 20 postelj, dovolj pa imajo tudi medicinskih ventilatorjev in druge potrebne opreme. Bolj jih v bolnišnici, kjer skušajo v tem času nadoknaditi tudi spomladi izpadli program, skrbi pomanjkanje kadra.

Kot je povedal strokovni direktor novomeške bolnišnice Milivoj Piletič, je bilo po petkovem sestanku s predsednikom vlade in ministrom dogovorjeno, da se bolnišnice pripravijo. "Sedaj čakamo na impulz ministrstva oziroma koordinacijske skupine, ki bo odločila, kdaj je čas, ko začnemo sprejemati bolnike s covidom-19," je dejal.

Ko bolnišnice prvega reda - to sta oba klinična centra, klinika Golnik ter bolnišnica v Celju - zapolnijo 70 odstotkov zmogljivosti, se namreč aktivirajo bolnišnice drugega reda - to so Novo mesto, Murska Sobota in Nova Gorica, je pojasnil Piletič in dodal, da tega impulza s strani ministrstva še niso prejeli. Ko ga bodo, bodo v roku 12 ur pripravljeni sprejeti prve bolnike. Toliko časa namreč rabijo za premestitev resursov.

V novomeški bolnišnici že sedaj nekaj okuženih bolnikov

V novomeški bolnišnici imajo sicer že sedaj nekaj bolnikov, okuženih z novim koronavirusom, saj so tudi negovalna bolnišnica, v katero so bili premeščeni nekateri okuženi varovanci iz Pegazovega doma starejših v Rogaški Slatini. Dvema izmed desetih bolnikov se je stanje tako poslabšalo, da so jih prekvalificirali v akutno bolnišnično obravnavo, tako novomeška bolnišnica v statistiki trenutno prikazuje dva bolnika s covidom-19. Sta pa oba stabilna in naj bi ju kmalu poslali nazaj v Rogaško Slatino, je napovedal Piletič.

"Od tam naprej bomo čakali na impulz iz ministrstva, kdaj začnemo sprejemati bolnike od drugod, ko v bolnišnicah prvega reda za sprejem novih obolelih ne bo več prostora," je pojasnil in dodal, da imajo za neakutno bolnišnično obravnavo, kamor namestijo v praktično zdrave, a kužne bolnike, in za akutno obravnavo zaenkrat v prvi fazi na voljo 20 postelj.

Strah pred okužbami med zaposlenimi in odsotnostjo zdravstvenega osebja, ki bi kot starši morali ostati doma zaradi otrok

Kot je zagotovil, imajo dovolj tudi medicinskih ventilatorjev in varovalne opreme. "Če bo problem, bo zato, ker ne bomo imeli dovolj kadra za delo z ventilatorji," je na pomanjkanje kadra opozoril Piletič in pojasnil, da se ne bojijo le okužb med zaposlenimi temveč tudi odsotnosti zdravstvenega osebja že zaradi tega, ker bi kot starši morali ostati doma zaradi otrok.

Trenutno v bolnišnici intenzivno delajo tudi na programu, ki ga zaradi epidemije niso mogli izvesti v spomladanskem času, zato so kadrovsko še bolj obremenjeni. "Malo težje nam bo že zato, ker bomo skušali oskrbovati paciente s covidom-19 ob tem, da bomo normalno skušali peljati naprej tudi ostalo dejavnost," je povedal Piletič, ki upa, da bodo uspeli hkrati delati še na skrajšanju čakalnih vrst.

STA; M. K.