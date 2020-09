Podpisana pogodba za izgradnjo vodovoda Doblička gora - Rodine

22.9.2020 | 11:30

Marjan Skube in Andrej Kavšek (foto: Občina Črnomelj)

Črnomaljski župan Andrej Kavšek in direktor podjetja Malkom d.o.o Marjan Skube sta te dni podpisala pogodbo za izgradnjo sekundarnega vodovoda – 2. del: Doblička Gora-odsek 2, Rodine-odsek 2, 3 in 4. Dela bodo izvedena predvidoma do februarja 2021, sporočajo iz občine Črnomelj.

Za nadzor je bilo izbrano podjetje Markus projektiranje, svetovanje in nadzor Marko Stopar s.p. Skupaj z izvedbo del in nadzorom je vrednost projekta 372.236 evrov, od tega je občina Črnomelj pridobila 279.460 sredstev s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 92.776 evrov pa znaša delež občine.

M. K.