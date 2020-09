Včeraj 88 okužb, ena v Ribnici; nošenje mask eno bistvenih orožij

22.9.2020 | 13:00

Včeraj so v Sloveniji opravili 2335 testov na okužbo z novim koronavirusom, 88 jih je bilo pozitivnih. V bolnišnicah se zdravi 71 bolnikov s covidom-19, od tega jih 13 potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrl ni noben bolnik.

Iz bolnišnične oskrbe so včeraj odpustili osem bolnikov.

V Sloveniji so doslej potrdili 4558 primerov okužb z novim koronavirusom, skupaj je umrlo 142 bolnikov s covidom-19.

Na predlog epidemiologov so odredili 2526 karanten, pri tem pa je v taki karanteni za covidom-19 obolelo 210 ljudi.

Po okužbah med regijami izstopa osrednjeslovenska z 249 okužbami, z več kot 100 primerov sledita Podravje s 126 ter Savinjska s 114 primeri.

Glede na izvor okužbe je bilo 454 primerov iz lokalnega vira, 244 pa neznanega izvora.

Vnesenih v državo iz tujine je bilo 16 okužb, še sedem primerov je bilo povezanih z vnosi. Od tega so štiri okužbe prišle iz Avstrije, tri iz Nemčije, po dve iz Hrvaške in Italije, po ena pa iz BiH, Kosova, Češke, Črne Gore in Estonije.

Po občinah

Okužbo z novim koronavirusom so včeraj potrdili v 39 občinah, od tega 24 v Ljubljani, kjer je skoraj 300 aktivnih okužb. Šest primerov so odkrili v Mariboru, po štiri v Celju in Domžalah. Občinam z najmanj enim primerom okužbe sta se pridružila Komen in Apače. Brez potrjenega primera je tako le še 15 od skupaj 212 slovenskih občin.

Na našem obomčju so včeraj eno okužbo potrdili le v občini Ribnica.

Beovićeva: Nošenje mask je eno bistvenih orožij v boju proti novemu koronavirusu

Drugi val epidemije novega koronavirusa je prišel sorazmerno hitro, sta na današnji novinarski konferenci ocenila tako vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin kot tudi vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović. Beovićeva je znova poudarila, da so maske eno bistvenih orožij, in obsodila ravnanje na dogodku v organizaciji OKS.

Drugi val je prišel sorazmerno hitro, je dejala Beovićeva in dodala, da so ga do neke mere pričakovali zaradi povečanega druženja ljudi, zlasti v zaprtih prostorih. Virus se po nekaterih podatkih zlasti v hladnejših časih bolje prenaša, zato so sprva predvidevali, da bo do tega prišlo novembra, decembra in da bo situacija najslabša prav v zimskih mesecih, v januarju ali februarju.

"Očitno je bilo za ta zgodnji nastanek drugega vala, ne samo v Sloveniji, tudi v drugih centralnoevropskih državah, pomembno dvoje: na eni strani veliko žarišče na Hrvaškem, od koder so se ti primeri razširili, potem pa seveda širjenje v posameznih državah tudi zaradi povečanega združevanja ljudi po končanih dopustih, odpiranja šol," je dodala Beovićeva.

Same številke pozitivnih primerov pri nas po njenih besedah ne pomenijo dosti, dokler gre za ljudi, ki imajo blago potekajočo okužbo. "Tisto, kar nam nedvomno govori o tem, da je breme bolezni v Sloveniji trenutno veliko in da narašča, pa je naraščanje sprejemov v bolnišnice in v bolnišnicah na oddelke za intenzivno zdravljenje," je izpostavila.

Napovedi za naprej, ki jih je danes predstavila, kažejo, da bo sredi oktobra število hospitaliziranih od 250 do 270, morda celo 300 oseb. Po njenih besedah so trenutne razmere zaskrbljujoče, še posebej zato, ker si še enega premora delovanja ostalega zdravstva, kot se je zgodilo spomladi, ne moremo privoščiti. Poudarila je, da bodo vztrajali na tem, da zdravstvo deluje kar se da normalno, zato pa bo po njenih besedah potrebnega veliko dogovarjanja in sodelovanja v zdravstvenih vrstah.

Glede uvedenih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa pa je ponovno poudarila, da je eno bistvenih orodij, orožij nošenje mask. Ob tem je kot slab zgled ocenila dogajanje na ponedeljkovi dobrodelni prireditvi Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) za pomoč športnikom iz socialno ogroženih okolij, kjer udeleženci niso ustrezno nosili mask.

"Čim več teh prireditev bi moralo potekati brez pogostitev," je dejala Beovićeva, ki poziva vse politike, športnike in druge, da zaščitijo sebe in druge na tovrstnih prireditvah ter da javno podprejo nošenje mask. "Maske so zelo učinkovite. In to, da nekateri tega ne vedo, ni dobro," je dodala.

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je glede nakupa mask za učence in dijake spomnil, da je bilo ob začetku šolskega leta rečeno, da naj prinesejo maske s seboj, če jih ne bi imeli, pa bo zanje na začetku leta poskrbela šola. Odgovor na vprašanje, kako bo za naprej, pa pričakuje, da bo podalo ministrstvo za izobraževanje. Tam sicer danes poteka tudi sestanek na temo poteka visokošolskega izobraževanja. Novo študijsko leto se namreč začne prihodnji teden.

Kacin se je na novinarsko vprašanje dotaknil tudi še enega ukrepa preprečevanja širjenja novega koronavirusa, in sicer merjenja temperature v delovnih organizacijah. Na vprašanje o morebitni obvezi, ki bi jo podjetjem naložila država, je odgovoril le, da so delovne organizacije zaposlenim dolžne zagotoviti varno delovno okolje. "S tem, ko preverjajo, ali ljudje, ki vstopajo v delovni proces, niso bolni, so že v veliki meri zamejili možnost vnosa okužbe. Marsikdo ne ve, da ima povišano temperaturo, dokler ni na to opozorjen," je dejal Kacin.

Ob tem je pojasnil, da na ministrstvu za zunanje zadeve temperaturo meri varnostna služba, pri čemer so pristojni za ljudi, ki merijo temperaturo, organizirali usposabljanje. Mejna temperatura pa je 37,5 stopinj Celzija. Pri 37,6 te torej pošljejo domov, je pojasnil.

"Bolnika je treba obravnavati glede na njegovo stanje!" pa je Beovićeva odgovorila na novinarsko vprašanje, kako preprečiti primere bolnikov z drugimi obolenji, ki zaradi covida-19 ne dobijo pravočasne oskrbe in so svoje izkušnje opisali na družbenih omrežjih.

M. K.; STA